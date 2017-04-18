|
Одновременная свадьба для 42 пар. В Беларуси побит прошлогодний свадебный рекорд
19.04.2017 12:30 — Новости Культуры | Tut.by
В Беларуси побит рекорд по одномоментной регистрации браков. В прошлую пятницу, 14 апреля в рамках Свадебного квеста мужем и женой назвались сразу 84 человека или 42 пары. Правда, настоящее свидетельство о браке получили лишь 22 человека, остальные поучаствовали в репетиции собственной свадьбы и зарегистрируют свои отношения в ближайшее время.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Свадебный квест в Беларуси прошел уже во второй раз. В этом году было больше участников и задания на квесте были более сложными и масштабными. Участников снова вывезли на закрытую территорию, где им пришлось и искать ключи от собственных номеров в ночном лесу, и жгли старые предметы в холостяцком костре, проходили сложнейшую полосу препятствий с тортом в руке, а женихам приходилось снять подвязку с ноги своей возлюбленной на высоте 15 метров. Победители квеста выиграли путевку на Кипр и получили такой свадебный подарок!
Партнеры проекта: туристическая компания «
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы свадебного квеста Беларуси побили свой собственный рекорд по самой массовой регистрации брака в стране! В этом году 42 пары молодоженов приняли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии