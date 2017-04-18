В Беларуси побит рекорд по одномоментной регистрации браков. В прошлую пятницу, 14 апреля в рамках Свадебного квеста мужем и женой назвались сразу 84 человека или 42 пары. Правда, настоящее свидетельство о браке получили лишь 22 человека, остальные поучаствовали в репетиции собственной свадьбы и зарегистрируют свои отношения в ближайшее время.

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Свадебный квест в Беларуси прошел уже во второй раз. В этом году было больше участников и задания на квесте были более сложными и масштабными. Участников снова вывезли на закрытую территорию, где им пришлось и искать ключи от собственных номеров в ночном лесу, и жгли старые предметы в холостяцком костре, проходили сложнейшую полосу препятствий с тортом в руке, а женихам приходилось снять подвязку с ноги своей возлюбленной на высоте 15 метров. Победители квеста выиграли путевку на Кипр и получили такой свадебный подарок!

Партнеры проекта: туристическая компания « Сойер », салоны Kuraje и Vintage , а также магазин мужской одежды Historia .