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Корсеты, яркие платья и расшитый протез. Публике открыли тайный гардероб Фриды Кало

19.04.2017 13:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Спустя 50 лет после смерти мексиканской художницы Фриды Кало музей в Мехико позволил сфотографировать предметы ее гардероба — крупные броские украшения, традиционные мексиканские платья и расписные гипсовые корсеты. Все это время вещи хранились запертыми в ванной по требованию ее мужа.


Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера, фотография Карла Ван Вехтена, 1932. Источник: Википедия

Известный японский фотограф Ишиучи Мияко был специально приглашён сотрудниками музея Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы в Мехико. Снимки экспонатов он опубликовал на портале Vintag.es.

Шелковая юбка Фриды Кало с кружевной отделкой, прикрепленная к гипсовому корсету. Фото: Vintag.es

Как художница Фрида Кало наиболее известна своими автопортретами. Она начала рисовать их после того, как попала в серьезную аварию: автобус, в котором ехала Фрида, столкнулся с трамваем. Кало едва пережила последствия столкновения и была надолго прикована к больничной кровати. Из-за тройного перелома позвоночника ей приходилось почти всегда носить гипсовые корсеты, которые художница расписывала, превращая их в объекты искусства.

Один из многочисленных расписных гипсовых корсетов Фриды Кало. Внимательный зритель ознакомится с политическими взглядами художницы. Фото: Vintag.es

После смерти Фриды в 1954 году ее муж Диего Ривера решил запечатать внушительный гардероб своей супруги в ванной комнате их дома. Он завещал хранить наряды таким образом еще 15 лет после своей смерти. Несмотря на то, что Ривера пережил Кало всего на три года и ушел в 1957 году, одежда Фриды оставалась скрытой от глаз посетителей почти 50 лет. Только в 2004 году музей, который находится в доме Кало и Риверы в Мехико, решил составить каталог экспонатов. Всего в ванной комнате было обнаружено около 300 предметов гардероба Фриды Кало.

В 1953 году Фриде ампутировали ногу, и тогда она спроектировала протез с красным расшитым ботинком и колокольчиком. Фото: Vintag.es
Кало страдала не только из-за аварии: ее правая нога была короче левой из-за перенесённого в детстве полиомиелита. Чтобы скрыть свой недостаток, Фрида носила длинные традиционные платья. Фото: Vintag.es
 
 
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Спустя 50 лет после смерти мексиканской художницы Фриды Кало музей в Мехико позволил сфотографировать предметы её гардероба - крупные броские украшения,...

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