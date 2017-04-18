Полтора года назад французский историк Фабьен Белла задумал написать книгу о советской архитектуре Минска. Он дважды бывал в городе, изучил множество архивных материалов, проделал огромную работу над книгой, но оказалось, что белорусской стороне она не нужна: чиновники отказались финансировать проект. В апреле 2017-го Фабьен вернулся в Беларусь, чтобы вновь попытаться найти спонсоров, а также рассказать, какую пользу печатное издание может принести городу и что в Минске способно заинтересовать туристов.



Фабьен Белла во время прогулки по Минску с TUT.BY летом 2016 года

«В России меня дважды арестовывали и подозревали в шпионаже»

В 2014 году Фабьен Белла издал книгу об архитектуре Тольятти. Вдохновившись тем опытом, он решил рассказать иностранцам о советской истории другого города — Минска. Но просчитался: в России финансовая инициатива исходила от местной мэрии, в белорусской столице подобной поддержки он не нашел. Потому французский историк пошел другими путями.

— Я сын военного и всегда пытаюсь найти решение любой проблемы. Если что, планирую издать книгу на русском языке (книга написана на французском языке. — Прим. TUT.BY).

В зале отеля Crowne Plaza, где проходила презентация завершенной, но еще не напечатанной книги, собрались господа в солидных костюмах и дамы в сдержанных платьях. Пригласили их, чтобы рассказать о работе Фабьена и, возможно, мотивировать кого-либо из присутствующих на финансовую помощь.

Фабьен уверен: у многих зданий Минска есть немалый потенциал для того, чтобы привлекать и завораживать иностранных туристов. Расхожее мнение о том, что в белорусской столице смотреть нечего, он множество раз опровергает своей книгой. Французский ученый исследовал истории знаковых зданий, судьбы архитекторов и подробно описал их в своей научной работе, которую переложил на доступный язык.

— Я был восхищен, узнав, что большинство зданий 1920−1930 годов были делом рук одного архитектора (речь о Лангбарде. — Прим. TUT.BY). Уверен, что у многих построек есть потенциал для развития туризма. Сегодня многие путешественники — не только пенсионеры, но и молодежь, — интересуются Восточной Европой. Я уверен, что многих Минск сможет очаровать, если грамотно раскроет свою историю.



Фабьен Белла во время прогулки по Минску с TUT.BY летом 2016 года

Начать знакомство с «советским Минском» Белла советует со здания нынешнего Дома правительства. Его интерьеры заслуживают того, чтобы их увидели туристы, считает историк. Особенно фрески итальянского футуризма.

— Я думаю, при соблюдении определенных мер безопасности экскурсии по зданию были бы очень популярны.

Туристическую жилку можно развивать и зданию Национального театра оперы и балета.

— Вспомните примеры венской и парижской оперы, как успешно они привлекают туристов. На мой взгляд, минская опера будет не менее интересна.

Самого же Фабьена заинтересовало гораздо больше зданий: он увлеченно пишет и точно так же рассказывает, почему стоит уделить время Академии наук, Дому профсоюзов, зданию КГБ и просто рядовой застройке проспекта Независимости.

— Дом профсоюзов очень презентативно показывает архитектуру 1940−1950-х годов. Увидев его, человек может погрузиться в атмосферу, достойную романов Толстого.

Удивили француза и, казалось бы, такие обыденные здания бывшего завода на площади Якуба Коласа.

— Только в Советском Союзе заводы могли приобретать вид дворцов.

О ГУМе Фабьен говорит, что это здание — вовсе исключительное.

— Оно близко к тому, что мы делали во Франции в 1900-х годах. Это блестящий эстетический эксперимент. Я выделил здесь круглые окна — точно такие же имеет одно из крыльев Лувра. Французским посетителям будет интересно это увидеть. И с прагматической точки зрения очень удобно: зашел, посмотрел, купил сувениры.



Фабьен Белла во время прогулки по Минску с TUT.BY летом 2016 года

Как обывателю и исследователю Фабьену хотелось бы открыть для экскурсий и здание КГБ, однако это, конечно, сделать сложно.

— Интерьер у постройки элегантный, видел я его лишь на картинках, которые отыскал в Москве. А вот убранство Лубянки мне довелось осмотреть лично. Дважды в России меня арестовывали и подозревали в шпионаже. В Беларуси я веду себя более скромно, — шутит Фабьен.

Также француз остался под впечатлением от того, насколько креативно советские архитекторы возрождали разрушенный Минск.

— Разрушения глубоко укоренились в памяти народа. И это не стоит прятать — нужно показывать, как креативно в СССР подходили к восстановлению, как архитекторы умудрялись создавать новый городской пейзаж, сохраняя то, что смогло пережить Вторую мировую войну.

Кроме историй о перечисленных зданиях, в книге есть информация о строительстве клубов рабочих, о стандартизированных постройках 1950-х годов, которые создавались в районах вокруг заводов (например, вокруг Тракторного). К тому же в ней говорится о типовых школах, которые реализовывались по всему Союзу.

«В Варшаве моему проекту сказали „да“ за 10 дней. За три месяца нашлось финансирование»



Фабьен Белла во время прогулки по Минску с TUT.BY летом 2016 года

Свой первый аргумент, зачем Минску это издание, Фабьен подкрепляет опытом Тольятти: после того как книга о городе разошлась по всему миру, поток туристов за год увеличился в три раза — с 33 тысяч до 99. Также она повлияла на имидж города среди иностранцев, что впоследствии привлекло туда новых инвесторов. Один из них буквально недавно построил и открыл гипермаркет «Ашан».

Если же книгу напечатать не удастся и придется издавать ее в русском варианте, невостребованность ей не грозит, убежден историк. Его уверенность мы проверили прямо во время презентации. В мини-конкурсе «Угадай по элементу, что это за здание» правильных ответов звучало крайне мало — только после подсказки.

Издание книги тиражом 800 экземпляров стоит около 15 тысяч евро. Три из них уже внесло правительство Франции. Остальную поддержку Фабьен рассчитывал найти в Беларуси. Спонсировать книгу, которая будет продвигать имидж страны за рубежом, государственные ведомства отказались. Надежда осталась на частных меценатов. Но и они восприняли идею без особого энтузиазма.

Для того чтобы поддержать книгу, художник Павел Кондрусевич написал картину, которую тут же, на презентации, пытались продать. Стартовой ценой определили 1000 рублей. Это был тот уникальный аукцион, в котором стоимость шла не на повышение, а наоборот.



Фабьен Белла во время прогулки по Минску с TUT.BY летом 2016 года

— Кто бы хотел приобрести данное творение и внести вклад в издание книги Фабьена Белла? — зазывал ведущий. Но ответа не последовало. После этого в зал посыпались козыри вроде «купив картину, вы станете одним из меценатов наряду с Николаем Радзивиллом или графом Чапским», «в 2015 году меценаты пожертвовали 3,3 млн долларов на культурные проекты. Что такое 12 тысяч евро?» Почувствовав неубедительность этих аргументов, ведущий перешел к более понятным.

— Можем взять продуктами питания, недвижимостью, в рассрочку или кредит.

Но лед тронулся лишь тогда, когда цена опустилась до 500 рублей. За эти деньги нашелся покупатель.

— Давайте тогда хотя бы за 505 рублей, — напоследок сторговался ведущий.

Несмотря на легкое разочарование аукционом, на все происходящее Фабьен смотрел с доброй улыбкой. Впереди его ожидает работа над новой книгой — о Варшаве.

— С Варшавой все оказалось гораздо проще. В Польше моему проекту сказали да за 10 дней. Через три месяца я получил финансирование. Возможно, у Польши более тесные связи с Францией, все прошло достаточно гладко. С Беларусью немного сложнее. Но мне кажется, это всего лишь потому, что нам нужно лучше узнать друг друга.