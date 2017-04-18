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People назвал Джулию Робертс самой красивой женщиной года
19.04.2017 15:48 — Новости Культуры | Tut.by
Журнал People
Теперь, по словам 49-летней Робертс, она с трудом может поверить в случившееся.
Звезда фильма «Красотка» оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – он признавался самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды. Как пошутила Робертс, она упомянет это в рождественской открытке для Клуни и его жены.
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Журнал People назвал голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной 2017 года. Робертс удостоена этого титула в рекордный пятый раз. Впервые она появилась...
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