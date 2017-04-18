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В Коханово и Толочине пройдут весенние ярмарки
19.04.2017 12:13 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
22 апреля, в субботу, с 9 до 13 часов она пройдет в городском поселке, а на следующий день, 23 апреля, также с 9 до 13 часов — в райцентре.
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В ближайшие выходные в Коханово и Толочине состоятся весенние ярмарки-продажи. 22 апреля, в субботу, с 9 до 13 часов она пройдет в городском поселке, а на следующий...
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