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Главный оркестр ЦУМа

19.04.2017 — Новости Культуры | Могилевские ведомости  
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Главный оркестр ЦУМаВерсия для печатиГлавный оркестр ЦУМаОтправить на e-mail
Автор: 
Виктория СИДЕЛЬНИКОВА.

Единственный в Беларуси женский духовой оркестр «Лира», в котором играют исключительно сотрудницым могилевского универмага «Центральный», победил в номинации «Инструментальный жанр» на республиканском конкурсе «Новые имена Беларуси-2017».

Наш оркестр, представлявший интересы торговли Могилевской области, чествовали в столичном универмаге «Беларусь». Здесь собралось более 100 участников со всей республики! Диплом I степени пополнил внушительную коллекцию наград, привезенных могилевчанками с многочисленных фестивалей и конкурсов областного, республиканского и международного уровней.


Под звуки могилевской «Лиры»
Женский духовой оркестр «Лира» – настоящий феномен. Сорок один год назад, когда создавался коллектив, с трудом верилось, что обычные работницы городского универмага – продавцы, товароведы, кладовщики, гардеробщицы – смогут так виртуозно овладеть музыкальными инструментами.
В далекие семидесятые в ЦУМе с художественной самодеятельностью проблем не было. Работники универмага разве что в разговорном жанре не выступали, зато пели и плясали на удивление профессионально. «Лира» же отличилась долгой творческой жизнью, она до сих пор популярна: через коллектив духовой музыки прошло около ста человек!

Четыре года назад оркестру присвоили звание «Народный любительский коллектив Республики Беларусь».

– С моим приходом на руководящую должность некоторые волновались, будет ли такая же необходимость в выступлениях духового оркестра, – рассказывает директор универмага «Центральный» Вардгес Амбарцумян. – Зря сомневались, не вижу никаких причин, чтобы коллектив с богатейшей историей прекратил свое существование. Наоборот, всячески поощряю наших девушек и поддерживаю. Репетиции проходят еженедельно по вторникам и четвергам с 12.00 до 14.00. Только играйте! Специально для наших оркестранток мы внесли изменения в коллективный договор – добавили по три дня к отпуску. Приятное дополнение к любимому хобби.


Для самой благодарной аудитории
Сегодня в «Лире» 17 участниц в возрасте от 30 до 60 лет. Оркестр не только сплотил их, но и подарил радость творчества, веру в свои силы.

– «Лира» – гордость торгового предприятия, – утверждает председатель профкома ЦУМа Елена Пускова. – Когда-то сама два года играла в нашем оркестре. Интересное было время. Помню, выступали на телевидении. На память осталось много фотографий с различных смотров и конкурсов. Случались курьезы: бывало, зрители не верили, что обыкновенные работники торговли играют живую музыку на настоящих музыкальных инструментах – думали, под фонограмму. А мы ведь не пропускали ни одной репетиции, настолько были увлечены творчеством! Я и сейчас, когда слышу выступления духовых оркестров, распознаю звуки родного альта.

А еще «Лира» постоянно самосовершенствуется, репертуар коллектива обновляется и расширяется. Так, по словам художественного руководителя ансамбля Дениса Аюпова, в скором времени оркестр исполнит душевные хиты вечно молодых «Битлз» и «АББА». И первыми, кто их услышит, естественно, будут жители родного Могилева – самая благодарная аудитория.

 
Теги: Могилев
 
 
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