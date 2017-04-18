﻿ Что девушки находят в мотоциклах? Задавайте вопросы байкерше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что девушки находят в мотоциклах? Задавайте вопросы байкерше

19.04.2017 19:24 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Что может быть эффектнее, чем хрупкая девушка на ревущем мотоцикле? Кто-то ими восхищается, кто-то им завидует, а кто-то смотрит с непониманием и недоразумением. Девушка-байкер Виолетта Соколовская станет героем нового выпуска проекта "Не стыдно спросить". Задавайте вопросы!


Фото из личного архива Виолетты Соколовской

Наша гостья влюблена в мотоциклы и считается одной из самых ярких мотоциклисток нашей страны так же известной как ВиоЛис. Свои вопросы Виолетте вы можете оставить в комментариях под этой новостью, выслать их на наш почтовый ящик air@tutby.com или же задать их во время записи программы в прямом эфире, который пройдет в нашей группе в социальной сети Facebook завтра, 20 апреля в 12.00

Смотрите также
Открытие сезона фонтанов в Минске с высоты
50 случайных минчан показали свои любимые танцевальные движения
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что может быть эффектнее, чем хрупка девушка на ревущем мотоцикле? Кто-то ими восхищается, кто-то им завидует, а кто-то смотрит с непониманием и недоразумением? Чаще...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Она сняла бы с меня скальп". Почтальон выкладывает ролики о кошке, которая хочет ее убить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика