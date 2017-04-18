Что может быть эффектнее, чем хрупкая девушка на ревущем мотоцикле? Кто-то ими восхищается, кто-то им завидует, а кто-то смотрит с непониманием и недоразумением. Девушка-байкер Виолетта Соколовская станет героем нового выпуска проекта "Не стыдно спросить". Задавайте вопросы!



Фото из личного архива Виолетты Соколовской

Наша гостья влюблена в мотоциклы и считается одной из самых ярких мотоциклисток нашей страны так же известной как ВиоЛис. Свои вопросы Виолетте вы можете оставить в комментариях под этой новостью, выслать их на наш почтовый ящик air@tutby.com или же задать их во время записи программы в прямом эфире, который пройдет в нашей группе в социальной сети Facebook завтра, 20 апреля в 12.00