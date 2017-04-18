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Что девушки находят в мотоциклах? Задавайте вопросы байкерше
19.04.2017 19:24 — Новости Культуры | Tut.by
Что может быть эффектнее, чем хрупкая девушка на ревущем мотоцикле? Кто-то ими восхищается, кто-то им завидует, а кто-то смотрит с непониманием и недоразумением. Девушка-байкер Виолетта Соколовская станет героем нового выпуска проекта "Не стыдно спросить". Задавайте вопросы!
Наша гостья влюблена в мотоциклы и считается одной из самых ярких мотоциклисток нашей страны так же известной как ВиоЛис. Свои вопросы Виолетте вы можете оставить в комментариях под этой новостью, выслать их на наш почтовый ящик
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Что может быть эффектнее, чем хрупка девушка на ревущем мотоцикле? Кто-то ими восхищается, кто-то им завидует, а кто-то смотрит с непониманием и недоразумением? Чаще...
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