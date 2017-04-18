Артисты легендарного Cirque du Soleil в преддверии осеннего показа шоу Varekai уже сегодня появились на улицах и в торговых центрах Минска. Холодным апрельским днем они показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода. Камера TUT.BY засняла подготовку к выступлению и реакцию горожан на перфомансы.

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