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Артисты легендарного Cirque du Soleil показали номера прямо на улицах Минска

19.04.2017 19:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Артисты легендарного Cirque du Soleil в преддверии осеннего показа шоу Varekai уже сегодня появились на улицах и в торговых центрах Минска. Холодным апрельским днем они показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода. Камера TUT.BY засняла подготовку к выступлению и реакцию горожан на перфомансы.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Холодным апрельским днем они показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода. Камера TUT.BY засняла подготовку к...

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