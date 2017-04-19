﻿ Приплыл по Двине к "Трем штыкам", пошел огородами в Тулово. Как по Витебску гулял лось. 21.by
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Приплыл по Двине к "Трем штыкам", пошел огородами в Тулово. Как по Витебску гулял лось

20.04.2017 10:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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В центре Витебска утром 20 апреля появился лось. Вначале горожане увидели его на площади Победы. Затем животное пошло в центр города. Сейчас лесной гость идет к поселку Тулово. Его сопровождают сотрудники природоохранных организаций и других ведомств, сообщили TUT.BY в МЧС региона.


Фото: группа «Важное в Витебске» во «ВКонтакте»

— Горожане увидели лося примерно в 7 часов утра. Судя по всему, он вышел из Западной Двины возле «Трех штыков». Потом двигался по улице Богдана Хмельницкого к центру — попал к облисполкому, затем в овраг. И пошел вдоль Витьбы по городу. Представители охотхозяйства и комиссия облисполкома решили, что животное не надо трогать. Сейчас лось идет параллельно улице Гагарина. Это не людные места, горожан лось сторонится, заметно, что он также напуган лаем собак. Скорее всего, лось выйдет к Тулово, где попадет в местный лес, — сообщила TUT.BY пресс-секретарь областного управления МЧС Марина Фандо.

По ее словам, за передвижением лося следят сотрудники охотхозяйства, милиции, МЧС. Но они просто наблюдают за животным.


Фото: группа «Важное в Витебске» во «ВКонтакте»
 
Теги: Витебск
 
 
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