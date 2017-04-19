Теннисный матч, который проходил в рамках турнира Sarasota Open в США, пришлось остановить из-за пары, которая очень громко занималась сексом и мешала спортсменам. Об этом пишет SB Nation.

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По информации издания, рядом с кортом, где проходил матч, находятся апартаменты. Там, скорее всего, и остановилась сладкая парочка, когда не дала сосредоточиться на игре как самим теннисистам, так и зрителям.

Один из спортсменов долгое время пытался сконцентрироваться на игре, но потом крикнул: «Это не может быть настолько хорошо!». После нескольких перерывов теннисный матч все-таки продолжился.