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Кинозал РЦК: Актеры у кухонной плиты и миллионы «Форсажа»

20.04.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)  
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Самые преданные поклонники франшизы «Форсаж» посмотрели ее восьмую часть еще на прошлом неделе. В Клецке премьера криминального триллера Ф. Гэри Грея прошла 13 апреля. Увидеть уроки экстремального вождения от Вин Дизеля можно будет сегодня, завтра и на больших апрельских выходных. Нужно все-таки сходить в кино и понять, чем так хороша картина, которая стала мировым лидером проката, собрав за три дня примерно 532 млн. долларов (прошлым лидером было «Пробуждение силы»).

Еще одна новинка этого месяца – российский триллер «Время первых», может только мечтать о таких сборах и таком зрительском внимании. Хотя, режиссерская работа Дмитрия Киселева, как мне кажется, куда больше подойдет для думающего зрителя, чем «Форсаж 8».

Илья Жвакин и Лукерья Ильяшенко все еще «танцуют насмерть» в клецком прокате, спасая тем самым человечество от гибели.


Абсолютной новинкой этой кинонедели является комедия «Кухня. Последняя битва». Само название картины намекает на то, что в проекте готовятся поставить точку. История шеф-повара Виктора Баринова, кажется, подходит к концу. Продолжение шестого сезона сериала «Кухня» снял Антон Федотов, режиссер двух предыдущих. На экране снова Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Олег Табаков и все, все, все.


Очередную вариацию на тему Изумрудного города создали российские мультипликаторы Владимир Торопчин, Федор Дмитриев и Дарина Шмидт. Авторы «Барбоскиных», «Лунтика», «Смешариков», «Ивана Царевича и Серого Волка» представят на суд зрителя (необязательно, что он будет юным) свой новый проект – «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Больше всего интригует команда людей, которые озвучивали героев мультфильма. В нее вошли Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев и Сергей Шнуров.

 
 
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Самые преданные поклонники франшизы «Форсаж» посмотрели ее восьмую часть еще на прошлом неделе. В Клецке премьера криминального триллера Ф. Гэри Грея прошла 13...

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