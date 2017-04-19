

Апрельские праздничные дни отметятся для жителей города Толочина открытием НОВОГО фирменного магазина «Мебель Пинскдрев», которое состоится 21 апреля.

Множество акций, скидок и беспроцентная рассрочка до 18 месяцев сделают покупки не только приятными, но и невероятно выгодными.

На площади более 180 квадратных метров собраны разнообразные интерьерные решения для гостиной, спальни, кухни и прихожей. Представлены интересные варианты для детской комнаты, современные диваны и кресла, стенки, кровати, шкафы производства ЗАО “Холдинговая компания “Пинскдрев”.

Интересный дизайн и разнообразие цветов, продуманность форм ожидает покупателей нового просторного магазина. Здесь каждый найдет себе мебель по вкусу!

Каждого ценителя красоты, удобства и эргономичности приглашаем в новый фирменный магазин «Мебель Пинскдрев» в Толочине!

Адрес: г. Толочин, ул. Набережная, 6, тел. 8-02136-53030. Сайт https://pinskdrev.by/

Все новости

Другие статьи рубрики