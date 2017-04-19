

В последнее время в Толочинском районе участились случаи кражи дизельного топлива из большегрузных автомобилей. В текущем году зарегистрировано 3 факта хищения, из них по одному Толочинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как правило, злоумышленники действуют в темное время суток, ориентируются на неогражденные и неосвещенные или частично освещенные площадки с припаркованными большегрузными автомобилями, повреждают крышки топливных баков и сливают топливо при помощи специального оборудования.

При этом несознательные водители, пренебрегая элементарными мерами предосторожности, пытаясь сэкономить незначительные суммы денег, не ставят свой автотранспорт на охраняемые автомобильные стоянки. Тем самым они провоцируют злоумышленников на совершение преступлений, по собственной халатности теряют значительно больше.

Следователи обращают внимание владельцев и водителей транспортных средств на принятие мер к сохранности своего имущества.

Мария АКУЛЕНОК,

старший следователь Толочинского РОСК.

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