﻿ Французскому бульдогу, который гоняет на скейте по Лондону, завели инстаграм. 21.by
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Французскому бульдогу, который гоняет на скейте по Лондону, завели инстаграм

20.04.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Посетители лондонского парка Клиссольд сняли видео о французском бульдоге, который катается на своем скейтборде, сообщает Standard.

Уже через несколько месяцев после рождения Эрока его хозяин заметил, что щенок очень любит скейтборд. Вскоре бульдог начал покорять окрестные скейт-парки. Позднее хозяин пса завел своему любимцу инстаграм.

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Посетители лондонского парка Клиссольд сняли видео о французском бульдоге, который катается на своем скейтборде. Позднее хозяин пса рассказал, что бульдог Эрок...

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