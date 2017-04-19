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Французскому бульдогу, который гоняет на скейте по Лондону, завели инстаграм
20.04.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by
Посетители лондонского парка Клиссольд сняли видео о французском бульдоге, который катается на своем скейтборде,
Уже через несколько месяцев после рождения Эрока его хозяин заметил, что щенок очень любит скейтборд. Вскоре бульдог начал покорять окрестные скейт-парки. Позднее хозяин пса завел своему любимцу инстаграм.
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Посетители лондонского парка Клиссольд сняли видео о французском бульдоге, который катается на своем скейтборде. Позднее хозяин пса рассказал, что бульдог Эрок...
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