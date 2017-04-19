Посетители лондонского парка Клиссольд сняли видео о французском бульдоге, который катается на своем скейтборде, сообщает Standard.

Уже через несколько месяцев после рождения Эрока его хозяин заметил, что щенок очень любит скейтборд. Вскоре бульдог начал покорять окрестные скейт-парки. Позднее хозяин пса завел своему любимцу инстаграм.

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Публикация от Eric Spock Maclean (@erocdog) Апр 2 2017 в 2:04 PDT

Публикация от Eric Spock Maclean (@erocdog) Янв 4 2017 в 1:45 PST

Публикация от Eric Spock Maclean (@erocdog) Сен 6 2016 в 11:11 PDT