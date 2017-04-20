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Чтобы найти хозяина потерявшейся собаки, полицейские арестовали пса за хулиганство
21.04.2017 10:37 — Новости Культуры | Tut.by
Полицейские североирландского города Крейгавон арестовали собаку чихуахуа, которую обнаружили в три часа утра во время патрулирования улиц. Как пошутили стражи правопорядка, собака была «арестована за переход в неположенном месте, хулиганство и два случая нападения на полицейского».
Разместив об этом пост в фейсбуке, полицейские таким образом надеялись найти хозяина чихуахуа. «Мне очень нравятся мои пальцы, но у них нет никаких шансов, если он останется тут еще на одну ночь, — написал один из стражей правопорядка. — Сейчас он спит на моей куртке, и у меня такое ощущение, что он не собирается отпускать меня».
Объявление в социальной сети помогло. Вечером следующего дня хозяин собаки забрал ее из участка.
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Полицейские североирладнского города Крейгавон арестовали собаку чихуахуа, которую обнаружили в три часа утра во время патрулирования улиц. Как пошутили стражи...
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