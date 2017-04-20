﻿ Чтобы найти хозяина потерявшейся собаки, полицейские арестовали пса за хулиганство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы найти хозяина потерявшейся собаки, полицейские арестовали пса за хулиганство

21.04.2017 10:37 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полицейские североирландского города Крейгавон арестовали собаку чихуахуа, которую обнаружили в три часа утра во время патрулирования улиц. Как пошутили стражи правопорядка, собака была «арестована за переход в неположенном месте, хулиганство и два случая нападения на полицейского».

Разместив об этом пост в фейсбуке, полицейские таким образом надеялись найти хозяина чихуахуа. «Мне очень нравятся мои пальцы, но у них нет никаких шансов, если он останется тут еще на одну ночь, — написал один из стражей правопорядка. —  Сейчас он спит на моей куртке, и у меня такое ощущение, что он не собирается отпускать меня».

Объявление в социальной сети помогло. Вечером следующего дня хозяин собаки забрал ее из участка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские североирладнского города Крейгавон арестовали собаку чихуахуа, которую обнаружили в три часа утра во время патрулирования улиц. Как пошутили стражи...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Видео утреннего душа молодой бегемотихи посмотрели более миллиона пользователей сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика