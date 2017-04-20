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В архив. Как сцену с участием Дональда Трампа вырезали из фильма "Запах женщины"

21.04.2017 11:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер Крис О’Доннелл рассказал Entertainment Weekly, что в ленте 1992 года вместе с Аль Пачино должен был сыграть будущий президент США и его тогдашняя жена Марла Мейпз.


Фото: Reuters

По словам О’Доннелла, в сценарии фильма говорилось о небольшой сцене без слов с участием Трампа и Мейпз. Благодаря этому съемки могли бесплатно проходить в Plaza Hotel (по словам актера, в том время это здание принадлежало именно Трампу).

Но в итоге после сьемок в Plaza Hotel сцену с участием Трампа и его жены вырезали. Как пошутил О’Доннелл, возможно такая ситуация случилась и с другими фильмами, в которых снимался миллиардер: «Я просто представляю, как он снимается в бесчисленных фильмах, садится перед экраном с попкорном. А потом спрашивает: «А где я?!».

Впрочем, Трамп все-таки снялся во многих фильмах (как в кино, так и на телевидении). В частности, его камео есть в фильме «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке» и сериале «Секс в большом городе».

 
 
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Актер Крис О'Доннелл рассказал Entertainment Weekly, что в ленте 1992 года вместе с Аль Пачино должен был сыграть будущий президент США и его тогдашняя жена Марла Мейпз.

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