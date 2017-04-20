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Европейский рекорд: на Туровском лугу собралось 120 тысяч турухтанов

21.04.2017 13:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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«Туровский луг» подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц, сообщили представители огранизации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Несмотря на холодную погоду, миграция птиц идет полным ходом, что позволило на днях поставить рекорд. 17 апреля на «Туровском лугу» было отмечено 120 тысяч турухтанов.


Фото: В. Натыканец, ptushki.org

По подсчетам орнитологов из Национальной академии наук, это рекордное количество птиц этого вида за 20 лет (наблюдения в Турове ведутся с 1997 года). Более того, это рекорд не только в масштабах Беларуси. «Туровский луг» стал самым крупным местом миграционных скоплений турухтанов во время весеннего пролета в Европе.

Сейсас в мире осталось всего 2,5 миллионов птиц этого вида. В Беларуси турухтан занесен в Красную книгу.

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Туровский луг подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц, сообщили представители огранизации "Ахова птушак...

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