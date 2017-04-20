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Европейский рекорд: на Туровском лугу собралось 120 тысяч турухтанов
21.04.2017 13:30 — Новости Культуры | Tut.by
«Туровский луг» подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц,
По подсчетам орнитологов из Национальной академии наук, это рекордное количество птиц этого вида за 20 лет (наблюдения в Турове ведутся с 1997 года). Более того, это рекорд не только в масштабах Беларуси. «Туровский луг» стал самым крупным местом миграционных скоплений турухтанов во время весеннего пролета в Европе.
Сейсас в мире осталось всего 2,5 миллионов птиц этого вида. В Беларуси турухтан занесен в Красную книгу.
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Туровский луг подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц, сообщили представители огранизации "Ахова птушак...
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