

При подготовке к празднованию Пасхи сотрудники РОЧС осмотрели культовые учреждения по вопросу обеспечения безопасности при массовом их посещении прихожанами. Свои правила есть и при посещении мест захоронений в день Радуницы.

Стоит сухая погода, вокруг много прошлогодней растительности, опавших листьев. Поэтому и при приведении кладбищ в порядок, и при их посещении в день поминовения усопших запрещается бросать на землю горящие спички и окурки, оставлять на освещенных солнцем участках стеклянные бутылки или осколки стекла, сжигать сухую траву вблизи кустов, деревьев и построек. Во время наведения порядка на территории кладбища недопустимо бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

Если все же вы обнаружили возгорание, необходимо попытаться сбить пламя, используя прутья в виде метлы или молодых лиственных деревьев, грунт или песок. В случае, если это не удалось сделать своими силами, надо позвонить в службу спасения (телефоны 101, 112) и сообщить об очаге возгорания и месте его нахождения.

Марина НАЗАРЕНКО,

инспектор группы пропаганды

и взаимодействия с общественностью Толочинского РОЧС.

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