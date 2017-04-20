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Чемпионов Толочинского района определят шахматисты и теннисисты
21.04.2017 10:37 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
23 апреля, в воскресенье, в спорткомплексе “Мелиоратор” пройдет первенство района по шахматам. Начало в 10 часов.
А 24 апреля, в понедельник, в 10 часов здесь состоится первенство района по настольному теннису.
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие.
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В предстоящие выходные, которые растянутся на четыре дня, в Толочине состоятся соревнования по шахматам и настольному теннису. 23 апреля, в воскресенье, в...
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