Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста. 9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким гаджетом. Но свою задачу она выполнила: запечатлела 42 пары молодоженов. В кадр попали некоторые родственники и организаторы события.

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Белорусская гигантская селфи-палка оказалась едва ли не вдвое меньше мирового рекорда. Но организаторов это не расстроило.

Партнеры проекта: усадьба Royal Hall , amadis.by , туристическое агентство « Сойер »