|
До Гиннеса не хватило. Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиною в 9 метров
21.04.2017 16:16 — Новости Культуры | Tut.by
Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста. 9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким гаджетом. Но свою задачу она выполнила: запечатлела 42 пары молодоженов. В кадр попали некоторые родственники и организаторы события.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Белорусская гигантская селфи-палка оказалась едва ли не вдвое меньше мирового рекорда. Но организаторов это не расстроило.
Партнеры проекта: усадьба
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста. 9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии