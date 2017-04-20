﻿ До Гиннеса не хватило. Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиною в 9 метров. 21.by
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До Гиннеса не хватило. Белорусы сделали 10-килограммовую селфи-палку длиною в 9 метров

21.04.2017 16:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста. 9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким гаджетом. Но свою задачу она выполнила: запечатлела 42 пары молодоженов. В кадр попали некоторые родственники и организаторы события. 

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Белорусская гигантская селфи-палка оказалась едва ли не вдвое меньше мирового рекорда. Но организаторов это не расстроило.

Партнеры проекта: усадьба Royal Hall, amadis.by, туристическое агентство «Сойер»

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Самую длинную селфи-палку в Беларуси сделали и опробовали создатели свадебного квеста. 9-метровое и 10-килограммовое приспособление оказалось совсем нелегким...

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