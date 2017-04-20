В эти выходные гродненцев ждет очень много мероприятий: можно будет заняться благотворительностью, побывать на байкерском фестивале, увидеть спектакль театра «Глобус» или узнать больше о родном городе на Фестивале экскурсоводов.

Байк-рок фестиваль «Хавайся ў бульбу»

Где: база отдыха «Купалинка» Когда: 21 апреля, 18.00, 22 апреля, 17.00

Межднародный байкерский фестиваль пройдет в Гродно уже в 13-й раз. Хедлайнеры: Dzieciuki, Дядя Ваня и 7Б. Кроме того гродненцы смогут встретить байкеров на площади Ленина в субботу с 14.30 до 15.30.





Лекция Александра Кравцевича «Беларусь в XV-XVI Форпост Европы»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 21 апреля, 18.30

Очередная лекция знаменитого историка из цикла «Беларусь в европейском контексте. История страны пограничья».





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 21 апреля, 19.00

Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра более 20 лет назад. Но сейчас зрителям представят уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждого очень легко соблазняет зло.



Фото: drama.grodno.by

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 21 апреля, 19.00

В рамках цикла музыкальных вечеров в Новом замке, посвященных 30-летию Гродненской областной филармонии, артисты исполнят известные мелодии Микаэла Таривердиева.





Фестиваль экскурсоводов 2017

Где: Гродно Когда: 22 апреля, 11.00, 14.00, 16.00

В этом году в Гродно пройдут три экскурсии: на тему еврейского Гродно, охоты и традиционных ремесел. На некоторые из них необходимо заранее зарегистрироваться на сайте fest-guides.by .





Книжный фримаркет

Где: Детская библиотека, ул. Титова, 12 Когда: 22 апреля, 11.00−17.00

На фримаркете можно будет обменяться книгами, журналами, открытками или блокнотами. Также в программе громкие чтения для детей 4−7 лет и экологические мастер-классы.

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 22 апреля, 17.00

Произведения еврейской музыки исполнит группа Laudate Dominum. Также в программе эскурсия по музею «Из истории гродненских евреев».

Где: Лютеранская кирха, ул. Академическая, 7а Когда: 22 и 23 апреля, 18.00

Выступит артист из Германии Тобиас Нойманн. В субботу прозвучит программа «Музыка реформации», в воскресенье — «Душевная музыка немецких композиторов».





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 22 апреля, 19.00

Пьеса Le Squat, по которой поставлен спектакль «Незаконное вторжение», — знаменитое произведение. Она идет в театрах по всей Европе, а в 2000 году получила премию ООН. Режиссер-постановщик Сергей Куриленко посчитал, что хотя проблемы, указанные в пьесе, более актуальны в Западной Европе, постановка должна быть интересна и гродненцам.





Чайный вечер для Полины

Где: Тайм-кафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 22 апреля, 19.00

Все средства, собранные на встрече, будут переведены на счет больной раком Полины Омельченко. Каждый сможет прийти и внести свой вклад в помощь девочке.

В программе: живая музыка (саксофон, солист оркестра МЧС Иван Бураков) и настоящая чайная церемония с дегустацией разных сортов китайского чая.





Спектакль «Трагедия о Макбете»

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 22 апреля, 19.00

Спектакль-долгожитель на сцене гродненских «кукол» идет уже 17 лет.



Фото: grodnolyalka.by

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 23 апреля, 15.00, 18.00

«Парад иллюзий» это коктейль музыки, танца, смеха и чудес. Гродненские артисты и ведущие подготовили для вас свои лучшие номера: с дрессированными голубями, пламенным огнем, исчезающими предметами, гигантскими мыльными пузырями, виртуозной игрой на балалайке и чарующим вокалом.





Благотворительный аукцион «Поделись добром»

Где: Арт-площадка «Пятница», ул. Ленина, 5 (2 этаж) Когда: 23 апреля, 17.00

Цель аукциона — собрать деньги на помощь детям, столкнувшимся с онкологией. Можно будет купить уникальные лоты от знаменитых спонсоров. Также запланирована развлекательная программа и дегустация. Обязательная запись по телефону +375 29 888−28−99.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 23 апреля, 18.00

Ансамбль еврейской песни и танца Вильнюсского центра культуры «Файерлех» существует с 1971 года. Он выступал в Израиле, Великобритании, России, Германии, Японии, Грузии, США и других странах. Репертуар ансамбля составляют в основном песни на идиш и танцы в традициях культуры идиш.



Фото: obzor.lt

TheatreHD: спектакль «Буря»

Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 23 апреля, 19.00

«Буря» Шекспира в постановке театра «Глобус» 2013 года. Спектакль в записи на английском языке с русскими субтитрами.



Фото: theatrehd.ru