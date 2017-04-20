В эти выходные гродненцев ждет очень много мероприятий: можно будет заняться благотворительностью, побывать на байкерском фестивале, увидеть спектакль театра «Глобус» или узнать больше о родном городе на Фестивале экскурсоводов.
Байк-рок фестиваль «Хавайся ў бульбу»
Где: база отдыха «Купалинка»
Когда: 21 апреля, 18.00, 22 апреля, 17.00
Межднародный байкерский фестиваль пройдет в Гродно уже в 13-й раз. Хедлайнеры: Dzieciuki, Дядя Ваня и 7Б. Кроме того гродненцы смогут встретить байкеров на площади Ленина в субботу с 14.30 до 15.30.
Лекция Александра Кравцевича «Беларусь в XV-XVI Форпост Европы»
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 21 апреля, 18.30
Очередная лекция знаменитого историка из цикла «Беларусь в европейском контексте. История страны пограничья».
Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра более 20 лет назад. Но сейчас зрителям представят уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждого очень легко соблазняет зло.
Пьеса Le Squat, по которой поставлен спектакль «Незаконное вторжение», — знаменитое произведение. Она идет в театрах по всей Европе, а в 2000 году получила премию ООН. Режиссер-постановщик Сергей Куриленко посчитал, что хотя проблемы, указанные в пьесе, более актуальны в Западной Европе, постановка должна быть интересна и гродненцам.
Чайный вечер для Полины
Где: Тайм-кафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31
Когда: 22 апреля, 19.00
Все средства, собранные на встрече, будут переведены на счет больной раком Полины Омельченко. Каждый сможет прийти и внести свой вклад в помощь девочке.
В программе: живая музыка (саксофон, солист оркестра МЧС Иван Бураков) и настоящая чайная церемония с дегустацией разных сортов китайского чая.
Спектакль «Трагедия о Макбете»
Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1
Когда: 22 апреля, 19.00
Спектакль-долгожитель на сцене гродненских «кукол» идет уже 17 лет.
«Парад иллюзий» это коктейль музыки, танца, смеха и чудес. Гродненские артисты и ведущие подготовили для вас свои лучшие номера: с дрессированными голубями, пламенным огнем, исчезающими предметами, гигантскими мыльными пузырями, виртуозной игрой на балалайке и чарующим вокалом.
Благотворительный аукцион «Поделись добром»
Где: Арт-площадка «Пятница», ул. Ленина, 5 (2 этаж)
Когда: 23 апреля, 17.00
Цель аукциона — собрать деньги на помощь детям, столкнувшимся с онкологией. Можно будет купить уникальные лоты от знаменитых спонсоров. Также запланирована развлекательная программа и дегустация. Обязательная запись по телефону +375 29 888−28−99.
Ансамбль еврейской песни и танца Вильнюсского центра культуры «Файерлех» существует с 1971 года. Он выступал в Израиле, Великобритании, России, Германии, Японии, Грузии, США и других странах. Репертуар ансамбля составляют в основном песни на идиш и танцы в традициях культуры идиш.
TheatreHD: спектакль «Буря»
Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4
Когда: 23 апреля, 19.00
«Буря» Шекспира в постановке театра «Глобус» 2013 года. Спектакль в записи на английском языке с русскими субтитрами.
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