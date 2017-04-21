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Шорт-лист Международной Букеровской премии объявили в Лондоне

21.04.2017 20:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. "Короткий" список потенциальных лауреатов Международной Букеровской премии по литературе объявили в Лондоне. Победитель станет известен 14 июня.

Шорт-лист Международной Букеровской премии объявили в Лондоне
© Pexels John Phillips
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Среди претендентов на звание лучшего — шесть авторов ранее опубликованного "длинного" списка. Это четыре писателя из Европы и два — из Израиля: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина), Давид Гроссман (Израиль) и Амос Оз (Израиль).

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году как дополнение к существующей Букеровской премии. До 2015 года награду вручали один раз в два года тем писателям, чьи книги написаны на английском или переведены на этот язык. А с 2016 года премия присуждается ежегодно за произведение, опубликованное на английском языке в Великобритании.

В 2016 году лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Южной Кореи. Хан Канг получила награду за роман "Вегетарианка". В книге рассказывается о судьбе женщины, восставшей против сложившихся порядков — она стала вегетарианкой. Этот поступок в итоге разделил ее семью. Члены судейской коллегии премии были единодушны в вопросе присуждения награды Хан Канг: они назвали ее роман оригинальным и оставляющим неизгладимое впечатление.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре автора из Европы и два из Израиля поборются за получение престижной награды.

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