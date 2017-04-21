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Светлов: Работы по реконструкции "Беларусьфильма" выполнены почти на 90%

22.04.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Почти на 90% выполнены работы по реконструкции Национальной киностудии «Беларусьфильм», сообщил сегодня журналистам министр культуры Беларуси Борис Светлов, который принимает участие в республиканском субботнике на киностудии.


Фото: БЕЛТА

По словам Бориса Светлова, объем выполненных работ по реконструкции «Беларусьфильма» сегодня составляет 87−89% и в срок, который определен главой государства для ввода этого объекта в строй (7 ноября нынешнего года), все они будут завершены. Более того, график составлен таким образом, что позволяет закончить последние работы в октябре нынешнего года. Следующим этапом станет наполнение отремонтированного здания новой жизнью, над чем уже сегодня работает руководство киностудии и Министерство культуры.

Кроме того, министр отметил, что после завершения реконструкции киностудии предстоит также стать фабрикой, которая может оказывать услуги по кинопроизводству. «Беларусьфильм» имеет возможности стать привлекательной площадкой для местных независимых кинопроизводителей и из-за рубежа. И над этим сегодня идет работа, заключил руководитель ведомства.-

 
 
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Кроме того, министр отметил, что после завершения реконструкции киностудии предстоит также стать фабрикой, которая может оказывать услуги по кинопроизводству.

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