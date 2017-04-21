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Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2017"

22.04.2017 13:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Букмекеры назвали предварительных фаворитов среди участников «Евровидения-2017», которое пройдет в Киеве, сообщает сайт Eurovisionworld.com.

По данным прогнозов, первое место может занять конкурсант из Италии Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karma.

Второе место букмекеры отдали Кристиану Костову из Болгарии, который исполняет песню Beautiful Mess, на третьем месте — представитель Швеции Робин Бенгсстон с песней I can`t go on.

Финал международного конкурса песни «Евровидение-2017» состоится в Киеве 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. Белорусская группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале.

 
 
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По данным прогнозов, первое место может занять конкурсант из Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma.

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