С момента распада СССР прошло более 25 лет. Выросло поколение, для которого те выражения, которые были в обиходе у родителей, бабушек и дедушек, непонятны или имеют совсем другой смысл. Что означали те или иные фразы во времена Советского Союза — в нашем тесте.

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