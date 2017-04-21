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Разговорник советской эпохи. Знаешь ли ты выражения времен СССР
22.04.2017 12:36 — Новости Культуры | Tut.by
С момента распада СССР прошло более 25 лет. Выросло поколение, для которого те выражения, которые были в обиходе у родителей, бабушек и дедушек, непонятны или имеют совсем другой смысл. Что означали те или иные фразы во времена Советского Союза — в нашем тесте.
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Что означали те или иные фразы во времена Советского Союза - в нашем тесте.
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