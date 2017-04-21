﻿ Разговорник советской эпохи. Знаешь ли ты выражения времен СССР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разговорник советской эпохи. Знаешь ли ты выражения времен СССР

22.04.2017 12:36 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С момента распада СССР прошло более 25 лет. Выросло поколение, для которого те выражения, которые были в обиходе у родителей, бабушек и дедушек, непонятны или имеют совсем другой смысл. Что означали те или иные фразы во времена Советского Союза — в нашем тесте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что означали те или иные фразы во времена Советского Союза - в нашем тесте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Светлов: Работы по реконструкции "Беларусьфильма" выполнены почти на 90%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика