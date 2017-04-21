Актеру и сценаристу Джеку Николсону 22 апреля исполнилось 80 лет. Уже к сорока годам он был суперзвездой. Казалось, он знает о жизни все. Но оказалось, что он ничего не знает даже о своем прошлом.



Джек Николсон. Фото: Reuters

Джон Николсон (Джек — уменьшительная форма имени Джон) появился на свет 22 апреля 1937 года в Нью-Йорке. Мать мальчика — танцовщица и певица Джун Фрэнсис Николсон — выступала под псевдонимом Джун Нильсон. Отцом будущего актера был участник музыкальной группы Дон Роуз.

Семейная тайна длиной почти в 40 лет

Танцовщица и музыкант не так часто бывают заботливыми родителями. Мать тут же отдала маленького Джека на воспитание своим отцу — оформителю витрин и матери — косметологу. Он даже был полным тезкой деда — Джон Джозеф Николсон. Дикая смесь любви и вранья — мать скрывала правду от собственного сына, а дедушка и бабушка так заботились о Джеке, что он почти 40 лет был уверен: это и есть его настоящие родители. Папа Джон и мама Этель. А Джун, свою настоящую мать, он считал просто старшей сестрой. Великий актер вырос, возмужал и начал свою карьеру в то время, как про себя не знал даже самых элементарных вещей. Вернее, думал, что знал.

Но пока семья позволяла учиться. «Мама» (она же бабушка) строила успешный бизнес, семья ни в чем не нуждалась. Маленький Джек спокойно учился в школе, где впервые попробовал себя в небольших спектаклях. Затем — курсы по актерскому мастерству. Путь в большое кино будущая звезда начал, как и тысячи других американцев, — мальчиком на побегушках при киностудии MGM.

Даже учеником Николсон не был «одним из многих». Он дрался из-за обидных прозвищ, писал статьи в школьную газету, занимался спортом, играл в местном театре. Потом он сыграет все эти роли: обаятельный хулиган, поэт, детектив, искатель правды, журналист. Иногда все это одновременно. Пригодится и литературный опыт. Не просто пригодится — спасет и проложит дорогу к славе. Некоторые считали его крайне талантливым, некоторые — сумасшедшим. Он и это объединит: гениально будет играть сумасшедших.

Собственно, с ролей преступников и началась его карьера. Фильм, который подарил Николсону первых поклонников, назывался «Плакса-убийца». Джек сыграл юного преступника, у которого после убийства подростков начались приступы паники. Следующая роль «в том же стиле». Герой Николсона испытывал сексуальное наслаждение, страдая от зубной боли.



«Плакса-убийца», 1958 год. Кадр из фильма

А потом с ролями начались перебои. И тогда Джек Николсон взялся писать сценарии. Делал он это, скорее, для спасения от безденежья, нежели чем ради творческого удовлетворения. За 4 года Николсон написал несколько сценариев. Настоящий успех пришел к Николсону-сценаристу после картины «Трип». Герой фильма после приема ЛСД видит галлюцинации, на их основе и построен весь сюжет. Хотя сам Джек в этом фильме не сыграл.

Великую актерская карьера началась, пожалуй, с культового фильма «Беспечный ездок». Асоциальный персонаж, культура хиппи и философия протеста в этом фильме слились воедино — он до сих пор считается культовым и у сторонников «всеобщей любви» и у «молодых бунтарей». За роль в «Беспечом ездоке» Николсон впервые номинируется на «Оскар».



«Беспечный ездок», 1969 год. Кадр из фильма

Через 5 лет один шедевр кино — детектив «Китайский квартал». Снова номинация на «Оскар», Николсон получает «Золотой глобус» и главный приз авторитетной BAFTA (Британской академии кино- и телевизионных искусств). Это была вселенская слава — кажется, что актер уже на вершине, что дальше будет лучше.

Но в этот самый момент рушится все, что Николсон считал своей «частной жизнью». Невероятную историю его рождения и воспитания «раскапывает» репортер журнала Time. К тому моменту актеру уже 36 лет, «сестра» Джун умерла от рака, совсем недавно скончалась и «мама» Этель. И как гром — вся Америка узнает, что «сестра» была матерью, которая даже ребенка записала так, что «корней не найдешь». Джун Николсон с псевдонимом Нильсон зарегистрировала сына как Джона Уилсона.

Сумасшедший от Бога

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая карьера актера. Скорее всего, она также была бы успешной. Но насколько его изменил тот факт, что ему почти 40 лет врали близкие люди (причем врали любя) — неизвестно. Мы никогда не узнаем, кем был бы Николсон без всего этого, но точно знаем, кем стал. В следующем году после сенсационного разоблачения на экраны выходит фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Роль преступника, попадавшего в психбольницу, устроившего там локальный бунт и потерявшего все, включая разум, подняла Николсона на недостижимую высоту. «Оскар», «Золотой глобус», премия BAFTA, премия Национального совета кинокритиков. И внесение в топ лучших фильмов всех времен. Это была вершина, выше которой не то чтобы трудно прыгнуть — даже повторить такой фурор сложно.



Николсон завоевал свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль, сыграв Рэндла Патрика МакМёрфи в киноверсии романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», поставленной Милошем Форманом в 1975 году. Кадр из фильма

Николсон делает это ровно через пять лет. Вышедший на экраны в 1980 году фильм «Сияние» по книге Стивена Кинга не так усыпан премиями, как «Полет…», в том числе из-за жанра «ужастика». Но лента оказывает невероятное влияние на весь последующий кинематограф. Психиатры, смотря за тем, как персонаж Николсона постепенно сходит с ума, сообщают в газеты, что актер действительно болен, что просто сыграть такое невозможно. Сцена, в которой главный герой ломает дверь в ванную и просовывает в щель свое лицо с ужасной гримасой — одна из самых известных во всей визуальной культуре. Эта лента окончательно закрепит за Николсоном титул одного из лучших актеров XX века. И потом он всегда будет великолепно играть сумасшедших (Джокер в «Бэтмене») и любое другое порождение зла (дьявол в «Иствикских ведьмах»).



Одной из самых значимых ролей в его карьере является роль в киноверсии романа Стивена Кинга «Сияние», поставленной Стэнли Кубриком в 1980 году. Кадр из фильма

Король на пенсии

В последние годы Джек Николсон снимается в кино нечасто, только если сценарий по-настоящему привлечет. Так было с «Отступниками», «Как знать», «Пока не сыграл в ящик». Интересно, что многие десятилетия Джек Николсон является страстным спортивным болельщиком. Трижды оскароносец — фанат бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкиз» и баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». За последние 30 ни разу не было такого, чтобы Николсон пропустил матч любимого клуба. Поэтому режиссеры, которые хотят работать со звездой, первым делом изучают расписание игр «Лос-Анджелес Лейкерс». В эти дни артист никогда не снимается. А еще Николсон — страстный коллекционер, у него прекрасная коллекция картин художников XX века. Самый любимый живописец — тезка, шотландец Джек Веттриано.

Поклонники, биографы и журналисты ведут точный подсчет успехов Николсона. В его активе — свыше 70 ролей, 12 номинаций на «Оскар» и 3 престижных награды Американской академии киноискусства, присуждаемой ежегодно с 1929 года.

А вот в личной жизни Джека Николсона никакой точности нет. Сам Джек Николсон говорит, что переспал более чем с 2000 женщин. Женат он был один раз, но у него 5 детей, которых подарили ему 4 разные женщины. Причем романы с некоторыми из них развивались параллельно. Так, 17 лет Николсон прожил в гражданском браке с Анжеликой Хьюстон. Актеры расстались, когда стало известно, что другая актриса вот-вот родит Николсону очередного ребенка. Впрочем, сам актер не уверен, сколько у него на самом деле отпрысков, т.к. на протяжении всей его жизни периодически объявлялись бывшие любовницы и говорили, что у Николсона от них ребёнок, который уже вырос и хочет видеть своего отца.