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Толочинские спасатели выявили незначительные нарушения на строительных площадках района
22.04.2017 08:21 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Как отметил старший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Александр Назаренко, состояние пожарной безопасности удовлетворительное, но все же есть ряд незначительных нарушений, устранить которые необходимо в кратчайшие сроки.
Профилактические мероприятия приносят свои плоды – с момента последнего мониторинга этих объектов произошли значительные улучшения состояния пожарной безопасности. Теперь бытовки обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, повысился уровень знаний строителей в вопросах пожарной безопасности.
Юлия КАПРАНОВА.
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Сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям завершено проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности...
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