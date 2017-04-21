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Толочинские спасатели выявили незначительные нарушения на строительных площадках района

22.04.2017 08:21 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочинские спасатели выявили незначительные нарушения на строительных площадках района
Сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям завершено проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территориях строящихся объектов, в вагонах-бытовках строителей.

Как отметил старший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Александр Назаренко, состояние пожарной безопасности удовлетворительное, но все же есть ряд незначительных нарушений, устранить которые необходимо в кратчайшие сроки.

Профилактические мероприятия приносят свои плоды – с момента последнего мониторинга этих объектов произошли значительные улучшения состояния пожарной безопасности. Теперь бытовки обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, повысился уровень знаний строителей в вопросах пожарной безопасности.

Юлия КАПРАНОВА.

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