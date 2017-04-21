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Передовики на посевной: славновский механизатор Виктор Михневич не намерен уступать лидерство

22.04.2017 07:36 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Передовики на посевной: славновский механизатор Виктор Михневич не намерен уступать лидерство
Механизатор ОАО “Славное” Виктор Викторович Михневич хорошо знает цену весеннему дню. Около 15 лет работает механизатором, из них последние пять — в “Славном”.

Его отец, Виктор Иосифович, всю жизнь трудился в колхозе “Авангард” нашего района бригадиром тракторной бригады, трактористом. Поэтому после окончания школы перед Виктором не стоял вопрос, куда пойти учиться. Специальность получал в Толочинском учебном комбинате и продолжает дело своего отца.

Так как в хозяйстве имеется один посевной агрегат АПП-6П, именно на Викторе Викторовиче и лежит ответственность за своевременный сев всех яровых культур. По состоянию на 20 апреля было посеяно 522 гектара яровых зерновых, или 89 процентов.

Впереди — сев ярового рапса и кукурузы. Виктор Михневич с начала посевной кампании в районе возглавляет список передовиков, занесенных на районную Доску почета, установленную в районной газете. Сельхозпредприятие также лидирует среди хозяйств района.

Передовика в поле поздравили председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Николаевна Пильщикова, вручившая ему подарок, и директор хозяйства Михаил Филиппович Снапков.

Мария ХМЕЛЮК.

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