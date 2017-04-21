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"Евровидение": кому букмекеры пророчат победу?

22.04.2017 18:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Букмекерские конторы пророчат победу в "Евровидении-2017" итальянскому исполнителю Франческо Габанни, который будет участвовать в конкурсе с песней "Occidentali's Karma".

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая, участие в конкурсе примут представители 42 стран мира.

За три недели до конкурса букмекеры ставят на первое место итальянского исполнителя Франческо Габанни — певец полюбился критикам и фанатам конкурса своей заводной песней "Occidentali's Karma".

Также в списке фаворитов — представитель Болгарии Кристиан Костов и его песня "Beautiful Mess". К слову, Костов не только самый молодой исполнитель на конкурсе этого года (ему 17 лет), но и участвовал ранее в российских телеконкурсах.

Третье место в списке фаворитов занимает швед Робин Бенгсстон с песней "I Can't Go On" — зажигательной композицией с оригинальным номером.

Беларусь в рейтинге букмекеров расположена невысоко: конторы отдают группе Naviband лишь 32-е место из 42 и на данный момент не верят, что коллектив сможет пройти в финал телешоу.

Впрочем, букмекерские конторы часто ошибаются: например, в "Евровидении-2016" они прогнозировали победу россиянину Сергею Лазареву, однако в итоговом зачете он занял лишь третье место.

"Евровидение-2017" без России

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре. За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017". Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди основных фаворитов на конкурсе этого года – исполнители из Швеции, Болгарии и Италии.

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