«Кто в Бресте живет, тому в зоопарке скучно», — шутят брестчане. В фортах Брестской крепости зимуют тысячи летучих мышей , в многоэтажках селятся соколы-пустельги , а на Гребном канале — живут бобры . В разное время на улицах города видели косуль, диких кабанов , лосих , пятнистых оленей , бобров, двух филинов . На этот раз в город забежал маленький зайчик. Первое знакомство с городом для ушастого вполне могло оказаться последним, если бы не водитель городского автобуса Сергей Василенок.





С 28-летним Сергеем встречаемся в его однокомнатной квартире в спальном микрорайоне Бреста. В коридоре нас встречает кошка Милка — помесь мэйн-куна и дворняги. При чем второго в ней больше, чем первого. Мэйн-куном была то ли ее бабка, то ли дед. От элитных предков Милка взяла все самое лучшее: огромный пушистый хвост, уши-кисточки и букву «М» выгравированную черной шерсткой прямо на лбу.

Интервью записываем на кухне, разговариваем шепотом — в зале спит трехлетний сын Мартин. 28-летний Сергей по специальности преподаватель математики. За руль автобуса пересел после должности водителя в одной из организаций города.





В тот день Сергей ехал на «Радимиче» по маршруту № 23. На спуске с моста он заметил маленького зайца.

— Я не знаю, откуда он взялся. Я увидел, как он выпрыгнул из-под колес машины, которая передо мной ехала. Прыг к борту. А там борт высокий. Сам бы он не перепрыгнул. Я увидел и начал аккуратно тормозить. Сильно не тормознешь — пассажиры к лобовухе «приклеются». Притормозил аккуратно, на ручник поставил, аварийку включил и вышел. А пассажиры все в окна смотрят: «автобус кинул, убежал, что происходит», — смеется собеседник.

Сергей поднял зайца с дороги, спрятал под куртку и занес в автобус.

— В «Радимиче» возле места водителя есть площадка над двигателем. Я один рукав куртки заламал, зайца туда, как в норку, положил, он там и спрятался. Он со мной еще круг проехал и я в гараж съехал. Диспетчеры смеялись: «А что ты с ним делать будешь?». А что с ним делать?! На улицу не выпустишь — вдруг опять на дорогу убежит. На природу тоже — я ж его уже потрогал, пахнет человеком. Да и маленький он. Амба ему будет. Звоню жене, говорю: «Жена, у меня тут новость. Дома еще один зверь будет жить", — рассказал собеседник.

Так заяц поселился в квартире Сергея. С именем семья пока не определилась. Рабочий вариант — Счастливчик.

Живет заяц на застекленном балконе. В гости к Счастливчику мы проходим на цыпочках, чтобы не разбудить спящего Мартина. На балконе стоит домик с грелкой и травой, миска, ковры. Несмотря на удобства, Счастливчик сидит не в своих хоромах, а в углу. Хоть он и дикий по натуре, но ручной по характеру. Заяц спокойно идет на руки и удобно устраивается в ладонях. Милка тем временем заскакивает на подоконник и наблюдает за всем через окно.





— Я когда его принес Милка взяла его за шкирку, как котенка, и понесла. То ли думала, что свой, то ли, что добыча. Но я ее к нему не пускаю. Мало ли. Поэтому живут отдельно, — объяснил Сергей.

Остальные члены семьи приняли Счастливчика с распростертыми объятьями. Особенно трехлетний Мартин.

Заяц совсем маленький. Сергей кормит его детской смесью из шприца для лекарства. Счастливчик обживается, смелеет. Что будет дальше со зверем пока неизвестно. Как рассказал Сергей есть два варианта: либо выходить его, а затем вывезти и отпустить на природу, либо отдать родителям, у которых уже живет декоративный кролик.

— Посмотрим, где ему будет лучше.



