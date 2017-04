АМСТЕРДАМ, 23 апр — Sputnik. Фотожурналист Sputnik, многократный лауреат ведущих международных конкурсов мира Валерий Мельников получил награду за серию снимков "Черные дни Украины" в номинации "Долгосрочные проекты".

В Амстердаме состоялась торжественная церемония награждения лучших фотографов 2017 по версии самого престижного фотографичекого конкурса мира — World Press Photo.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Вручение награды World Press Photo 2017 фотокорреспонденту Sputnik Валерию Мельникову

"В течение трех лет я ездил в командировки в Украину, снимал, анализировал происходящее, думал о том, что я хочу сказать этими снимками. Я не просто фиксирую события, я наделяю каждый кадр смыслом, чтобы человек задумался и над фотографией, и над самим событием. Я очень рад, что плоды моей работы были высоко отмечены мэтрами фотожурналистики", — рассказал Мельников.

Помимо фотокорреспондента Sputnik премии World Press Photo в 2017 году были также удостоены еще три российских фотожурналиста, среди которых победитель Гран-При конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2015 года Елена Аносова, она получила награду за проект "Не по пути" в номинации "Повседневная жизнь", фотокорреспондент ИД "Коммерсантъ" Кристина Кормилицына заняла третье место в номинации "Люди" за фотографию «Верность» и фотожурналист, обладатель Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, который занял второе место в номинации "Общие новости" за снимок для газеты New York Times об иракском семействе, бегущем из Мосула.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме

Специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых Magnum, Pictures of the Year International, Sony WAP 2015, Bourse du Talent 2016, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013,2014, 2015, 2016, World Report Award 2015, Vilnius Photo Circle 2015, Professional Photographer of the Year 2014, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Серебряная камера — 2013 и другие.

World Press Photo — это крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. На конкурс 2017 года поступило свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. Фотовыставка лауреатов World Press Photo пройдет в 45 странах.