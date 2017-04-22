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В гродненском Новом замке прошел парад пышных нарядов

23.04.2017 13:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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В субботу, 22 апреля, в Сенаторском зале Нового замка прошел бал эпохи XIX века. Еще такие балы еще называют «кринолиновыми» из-за пышных платьев, которые в то время носили дамы. Организовали необычное мероприятие учащиеся Гродненского колледжа искусств.


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На историческую реконструкцию съехались 38 участников из Минска, Гомеля, Кракова и Гродно. Молодых людей на балу было меньше чем девушек. Поэтому организаторы разрешили «женские» пары.









В течение четырех часов участники исполнили 18 танцев: полонез, полька, мазурка, шотландский вальс, галоп-кадриль, котильон «Снежный ком» и другие.






 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Такие балы еще называют "кринолиновыми" из-за пышных платьев, которые в то время носили дамы.

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