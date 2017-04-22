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В гродненском Новом замке прошел парад пышных нарядов
23.04.2017 13:41 — Новости Культуры | Tut.by
В субботу, 22 апреля, в Сенаторском зале Нового замка прошел бал эпохи XIX века. Еще такие балы еще называют «кринолиновыми» из-за пышных платьев, которые в то время носили дамы. Организовали необычное мероприятие учащиеся Гродненского колледжа искусств.
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На историческую реконструкцию съехались 38 участников из Минска, Гомеля, Кракова и Гродно. Молодых людей на балу было меньше чем девушек. Поэтому организаторы разрешили «женские» пары.
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Такие балы еще называют "кринолиновыми" из-за пышных платьев, которые в то время носили дамы.
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