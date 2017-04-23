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Весна в объятиях зимы. Как выглядят первые цветы в апрельском снегу
24.04.2017 09:02 — Новости Культуры | Tut.by
Апрель в этом году преподнес белорусам сюрприз — снег. Больше всего его выпало в Витебской области. Известный белорусский фотограф, журналист, директор фонда поддержки дикой природы «Красный бор» Сергей Плыткевич отправился на север страны и привез оттуда много удивительных кадров. Фотографии
Под снегом сон-трава, мать-и-мачеха и, в самом прямом смысле слова, подснежники. Красивое, трогательное и одновременно печальное зрелище — можно представить, как холодно хрупким и нежным первоцветам.
«Надеюсь, снимки хотя бы частично передают то состояние, которое переживали весенние цветы во время холодных зимних объятий», — пишет Сергей Плыткевич.
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Апрель в этом году преподнес белорусам сюрприз - снег. Больше всего его выпало в Витебской области. Известный белорусский фотограф, журналист, директор фонда...
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