Апрель в этом году преподнес белорусам сюрприз — снег. Больше всего его выпало в Витебской области. Известный белорусский фотограф, журналист, директор фонда поддержки дикой природы «Красный бор» Сергей Плыткевич отправился на север страны и привез оттуда много удивительных кадров. Фотографии опубликованы на портале «Дикая природа Беларуси».





Под снегом сон-трава, мать-и-мачеха и, в самом прямом смысле слова, подснежники. Красивое, трогательное и одновременно печальное зрелище — можно представить, как холодно хрупким и нежным первоцветам.

«Надеюсь, снимки хотя бы частично передают то состояние, которое переживали весенние цветы во время холодных зимних объятий», — пишет Сергей Плыткевич.



































