Вот уже почти тридцать лет голландец Ханс Салеминк руководит театром, в котором играют люди с аутизмом. При этом одно время маэстро удивительным образом сочетал режиссерскую карьеру с профессиональным спортом: накануне Олимпийских игр в Афинах и Пекине он тренировал команду голландских пловцов. Не так давно Ханс посетил Минск, приехав специально на премьеру мюзикла «Чыгунка», который семейный инклюзив-театр «i» поставил по сказке особенного мальчика . В спектакле заняты сам автор и другие дети с аутизмом. Голландский гость поделился впечатлениями от белорусской постановки, рассказал, как организована работа его студии, и даже прокатился на синем трамвае, который в день информирования о проблемах аутизма запустила по Минску компания velcom.



Фото предоставлено авторами спектакля

«Нас приглашают, и мы едем»

Театральная мастерская Kazou работает при центре исследования аутизма имени Лео Каннера (Dr. Leo Kannerhuis), который занимается этой проблемой с 1974 года. Его штаб-квартира базируется в местечке Дорверт на востоке Нидерландов. А в пяти километрах, в деревеньке Остербек, расположена больница при центре и сам театр.

В отличие от нашего театра «i», где особенные дети играют вместе с обычными, в театральной мастерской из голландского Остербека занимаются только люди с аутизмом. В творческой группе четыре человека — режиссер и трое его коллег, которые ведут музыкальное и хореографическое направления. В театральной студии занимаются люди в возрасте от 18 до 40 лет. На других курсах есть ученики помладше (от 12 до 25) и постарше (от 39 до 62).

Ханс Салеминк руководит театром уже на протяжении 27 лет.

— Не могу сказать, что работать с людьми с аутизмом было моей мечтой. Я просто однажды попробовал — и остался. Проект оказался очень успешным, мы решили его расширить и создали небольшую труппу, — рассказывает он. — Сейчас ездим с турами по всей стране. Происходит это так: люди обращаются к нам, заказывают спектакль, и мы едем с показом в это место. Зрители нас уже хорошо знают, мы становимся знаменитыми.

Раз в сезон театр Kazou выдает премьеру. Самая свежая постановка — спектакль Face Me («Посмотри на меня»), который впервые сыграли 24 марта. Это история о любви и о том, как трудно бывает найти контакт с другими людьми. Свои монологи актеры писали сами.

— Мы обычно пишем свои собственные пьесы, чтобы звучать свежо и оригинально. Иногда привлекаем известных голландских авторов.

Если спектакль особенно успешен, его могут играть и не один сезон. Так случилось с предыдущей постановкой, Active but Odd («Живой, но странный»), которая не сходила с подмостков полтора года и была показана 39 раз. В общей сложности ее посмотрели более двух тысяч человек.

— Все наши премьеры проходят в театре города Арнем: это более профессиональная площадка, чем сцена Kazou, и зал у них больше — рассчитан на 100 человек, — поясняет Ханс.

Вообще, театр принадлежит центру Dr. Leo Kannerhuis и от него же получает финансирование. А также бесплатно пользуется небольшим зданием для репетиций и спектаклей.

— Разумеется, сами мы тоже зарабатываем: все наши спектакли — платные. А друзья и родственники оказывают благотворительную помощь, — поясняет режиссер.

Дать людям с аутизмом уверенность в себе — самое сложное в его работе, считает он:

— Они очень талантливые, и могут гораздо больше, чем мы думаем. Поначалу некоторые боятся протянуть руку для пожатия или посмотреть на собеседника. Одно из наших упражнений как раз и построено на этом: мы учимся смотреть друг другу в глаза. Начинают со зрительного контакта, а через какое-то время уже могут обниматься. Эти упражнения помогают и в жизни. Моя задача — сделать так, чтобы они могли жить и действовать, пойти на работу, заявить о себе. Показать миру, что способны на большее, чем о них привыкли думать. Хочу дать им уверенность в себе.

Всего за свою карьеру Ханс Салеминк поставил около 25 спектаклей. При этом на протяжении десяти лет профессионально занимался спортом, а во время Олимпиад в Афинах и Пекине даже был главным тренером национальной команды пловцов.

В больнице при центре имени Лео Каннера наблюдаются 1200 человек со всей страны. В театре играют люди, которые живут неподалеку от Остербека.

— На занятиях они получают уроки актерского мастерства, хореографии, вокала от профессионалов. Мы хотим, чтобы они повышали уровень своей игры. Надеемся, через несколько лет мы станем большой труппой, которая будет сама зарабатывать. Это наша большая мечта, — говорит Ханс.





«Вашему режиссеру — отдельный комплимент»

На премьеру белорусской инклюзивной «Чыгункi» Ханс Салеминк собрался буквально за пару дней:

— Меня пригласил Леонид Динерштейн (продюсер спектакля — ред.) — я долго не раздумывал. Тем более теперешний безвизовый режим позволяет делать такие вещи очень быстро.

После спектакля мы обсуждаем увиденное в опустевшем зале. Как правило, белорусские зрители говорят, что не могут отличить ребят с аутизмом: особенные актеры театра «i» уже давно обвыклись на сцене и ведут себя так же, как все остальные. Однако у Ханса колоссальный опыт общения с такими людьми, потому глаз наметан:

— Конечно, я не уверен на 100 процентов, но думаю, что могу сказать, кто из ребят в «Чыгунке» с аутизмом. Их восемь или девять. Я сужу по тому, как они смотрят, как двигаются и реагируют.

На самом деле, в спектакле десять особенных детей. И если даже профессионал не смог «идентифицировать» всех, можно сделать вывод, что происходит реальное включение в коллектив. А это и есть цель театра, который был создан по инициативе общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и компании velcom именно как площадка для инклюзии и творческой реализации детей с особенностями.

— Мне особенно понравилось, что в спектакле играет смешанная труппа. Дети помогают друг другу, взаимодействуют, дружат. И отдельный комплимент режиссеру Ирине Пушкаревой, которая руководит театром. У нее очень непростая работа, я-то это хорошо знаю.

Ханс прилетел в Беларусь вместе с одним из своих актеров с аутизмом, Ником Руэ. Нику 25, но он до сих пор учится в школе.

— Не потому, что он двоечник, а потому что в силу особенностей восприятия он может изучать только один предмет в год, — поясняет Ханс.

Сам Ник — очень открытый и общительный. И даже если у него и была привычка прятать глаза при разговоре, то он от нее давно избавился.

— Театр помог мне раскрепоститься и найти друзей, — говорит он.

После спектакля Ханс и Ник спешат на трамвайную остановку напротив столичного магазина «Океан»: 2 апреля, во всемирный день информирования о проблемах аутизма, velcom запустил по Минску синий арт-трамвай с выставкой фотографий театра «i».





— Вы молодцы, что прилагаете так много усилий для создания общества равных возможностей. Надеюсь, не будет невежливым сказать, что наша страна в этом продвинулась чуть больше, но видя ваши успехи, могу сказать, что у вас все впереди, — отметил Ханс Салеминк.

Семейный инклюзив-театр «i» начал формироваться в феврале 2016 года при поддержке компании velcom, на базе Творческой студии Ирины Пушкаревой. Первый мюзикл — «Флейта-чарадзейка» — с успехом был показан в Минске и всех областных центрах.

13 октября 2016 года зарегистрирован Местный благотворительный фонд «Семейный инклюзив-театр», целью которого является дальнейшее развитие и поддержание работы как самого Театра, так и создание стипендиального фонда для талантливых актёров, поддержание и развитие творческих мастерских театра: все это -д ля воплощения в жизнь идеи равных возможностей для каждого члена нашего общества. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству каждого неравнодушного человека!

Премьера второго мюзикла — «Чыгунка» — состоялась 2 апреля 2017 года во Дворце культуры ветеранов.