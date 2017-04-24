МИНСК, 24 апр — Sputnik. Известный российский актер Данила Козловский станет режиссером спортивной драмы "Тренер", в которой также исполнит и главную роль, сообщает Sputnik пресс-служба кинопроекта.

Козловский в картине сыграет бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова. По сюжету герой в решающий момент не забивает пенальти, завершает карьеру, но становится тренером маленькой провинциальной команды "Метеор".

К проекту приложила руку "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова", которая ранее сняла биографическую драму "Легенда №17" с Козловским в главной роли.

"Для меня эта история о страсти, чувствах, эмоциях. О том, как маленькая группа людей в далеком провинциальном городе изменила мир вокруг себя. Про людей, которые не боятся осуществлять свою мечту и тем самым дарят другим надежду, надежду осуществить невозможное. В истории футбола таких примеров немало: ФК "Ростов", "Лестер", Сборная Исландии", — цитирует слова Козловского пресс-служба проекта.

В фильме "Тренер" также снимутся Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Александр Ильин. Съемки пройдут в Москве, Краснодаре, Лондоне. В широкий прокат "Тренер" выйдет в апреле 2018 года, накануне Чемпионата мира по футболу.