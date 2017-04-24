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Музыка в апреле 1941-го и подарок из "социалистической Чехословакии". Белгосфилармонии - 80 лет
25.04.2017 09:06 — Новости Культуры | Tut.by
80 лет назад, 25 апреля 1937 года, в Минске состоялось официальное открытие Белорусской государственной филармонии. Сперва концерты проходили на различных минских площадках. Свое постоянное помещение филармония получила лишь в апреле 1963 года, когда открылся современный концертный зал около площади Якуба Коласа.
В начале нулевых здание закрылось на ремонт. Была улучшена акустика зала и подсветка, кроме большого зала открылась вторая площадка — малый зал имени Ширмы. 26 января 2005 года в обновленном зале Белгосфилармонии состоялся первый концерт.
Мы же предлагаем вам два архивных видео. В первом из них рассказывается о филармоническом концерте, который прошел 28 апреля 1941 года, незадолго до начала войны. Тема второго видео — открытие здания филармонии в 1963 году. Особое внимание уделяется первому в Беларуси концертному органу, установленному благодаря «друзьям из братской социалистической Чехословакии».
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80 лет назад, 25 апреля 1937 года, в Минске состоялось официальное открытие Белорусской государственной филармонии. Сперва концерты проходили на различных минских...
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