80 лет назад, 25 апреля 1937 года, в Минске состоялось официальное открытие Белорусской государственной филармонии. Сперва концерты проходили на различных минских площадках. Свое постоянное помещение филармония получила лишь в апреле 1963 года, когда открылся современный концертный зал около площади Якуба Коласа.

В начале нулевых здание закрылось на ремонт. Была улучшена акустика зала и подсветка, кроме большого зала открылась вторая площадка — малый зал имени Ширмы. 26 января 2005 года в обновленном зале Белгосфилармонии состоялся первый концерт.

Мы же предлагаем вам два архивных видео. В первом из них рассказывается о филармоническом концерте, который прошел 28 апреля 1941 года, незадолго до начала войны. Тема второго видео — открытие здания филармонии в 1963 году. Особое внимание уделяется первому в Беларуси концертному органу, установленному благодаря «друзьям из братской социалистической Чехословакии».

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Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 16, 1941 г., режиссер В. Будилович, оператор В. Цитрон; Минская студия кинохроники. Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 15, 1963 г., режиссер В. Стрельцов, операторы М. Беров, Ю. Иванцов, В. Ковалев, Г. Масальский, И. Толстой, С. Фрид; Минская студия научно-популярных и хроникально-документальных фильмов. Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.