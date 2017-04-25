МИНСК, 25 апр — Sputnik. Исполнители главных ролей популярного телесериала будут зарабатывать по 2,6 миллиона долларов за каждый эпизод, сообщили во вторник мировые СМИ.

"Игра престолов" — популярный американский фэнтези-телесериал, седьмой сезон которого выйдет на экраны в июле 2017 года.

Согласно заключенным с актерами сериала договорам, они кроме гонораров будут также получать проценты от прибылей. Таким образом, за каждый эпизод звезды "Игры престолов" будут получать приблизительно по 2,6 миллиона долларов.

Так высоко оплачиваться будет игра актрисы Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), Кита Харингтона (Джон Сноу), Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер) и Лены Хиди (Серсея Ланнистер).

Благодаря таким условиям договоров актеры станут самыми высокооплачиваемыми артистами в истории телесериалов, побив рекорд "Теории большого взрыва" и "Друзей". Есть в этой новости и хорошая информация для фанатов: многие предполагают, что герои, которых играют эти актеры, точно останутся в живых до конца истории.

Восьмой сезон "Игры престолов" станет заключительным и выйдет на экраны в 2018 году. Чем закончится популярная сага — загадка для фанатов, ведь автор истории писатель Джордж Мартин до сих пор не опубликовал заключительные романы серии.