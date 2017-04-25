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Умерла военная писательница, уроженка Беларуси Елена Ржевская

26.04.2017 06:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Писательница, мастер военной прозы Елена Ржевская скончалась на 98-м году жизни, об этом сообщила ее внучка, переводчица Любовь Сумм.


Елена Ржевская. Фото: tvkultura.ru

Елена Моисеевна Ржевская родилась в 1919 году в Гомеле. Во время Великой Отечественной войны попала на фронт под Ржев военным переводчиком, где вела дневники, ставшие основой ее будущих писательских трудов. В 1948 году Ржевская окончила Литературный институт имени Горького.

Ей принадлежат повести «Февраль — кривые дороги», «Ближние подступы», «Была война», «Ворошенный жар», «Знаки препинания», «Далекий гул».

В 1965 году вышла ее книга «Берлин, май 1945». В ней описаны последние дни войны, взятие имперской канцелярии, поиск тела Гитлера и его опознание, также приведены дневники легендарных свидетелей исторических событий.

Ржевская награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.

 
Теги: Гомель
 
 
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В 1965 году вышла ее книга "Берлин, май 1945". В ней описаны последние дни войны, взятие имперской канцелярии, поиск тела Гитлера и его опознание, также приведены...

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