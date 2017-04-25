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Киев встретит Евровидение радужной аркой
26.04.2017 07:46 — Новости Культуры | Tut.by
Арку Дружбы народов в Киеве раскрасят в цвета радуги к международному песенному конкурсу. Об этом сообщил руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка на своей странице в
Он также опубликовал фотографии арки в новых цветах.
«Горд тем, что потихонечку страна меняется — наполняется новыми смыслами, новым ощущением принадлежности к свободным людям — свободных в мыслях, свободных по духу!», — отметил Курочка.
По его словам, после того как арка полностью поменяет цвет, она сможет претендовать на рекорд как самая огромная искусственно созданная цветная радуга.
«Ну и конечно, после "Евровидения" вернем все как было! Не волнуйтесь», — отметил он.
В комментариях отмечают, что новая раскраска Арки дружбы народов очень напоминает цвета флага ЛГБТ-сообщества.
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В комментариях отмечают, что новая раскраска Арки дружбы народов очень напоминает цвета флага ЛГБТ-сообщества.
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