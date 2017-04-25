Арку Дружбы народов в Киеве раскрасят в цвета радуги к международному песенному конкурсу. Об этом сообщил руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка на своей странице в Facebook .



Источник фото: Геннадий Курочка / Facebook

Он также опубликовал фотографии арки в новых цветах.

«Горд тем, что потихонечку страна меняется — наполняется новыми смыслами, новым ощущением принадлежности к свободным людям — свободных в мыслях, свободных по духу!», — отметил Курочка.

По его словам, после того как арка полностью поменяет цвет, она сможет претендовать на рекорд как самая огромная искусственно созданная цветная радуга.

«Ну и конечно, после "Евровидения" вернем все как было! Не волнуйтесь», — отметил он.

В комментариях отмечают, что новая раскраска Арки дружбы народов очень напоминает цвета флага ЛГБТ-сообщества.