Каждый год в апреле на Кубе наступает «сезон крабов» — первый этап миграции красного краба, когда особи женского и мужского пола встречаются вместе. Во время второго этапа миграции они спариваются, и завершается это ежегодное природное событие третьим этапом — походом самок красного краба к морю, чтобы отложить икру и вернуться назад в лес. Это настоящее природное шоу, каждый год привлекающее множество туристов. Миллионы красных, пурпурных и алых крабов покидают свои пещеры и неспешно направляются к морю. Дороги Национального парка Гуанаакабибес на Кубе выглядят как огромный движущийся алый ковер. На время миграции крабов на полуострове действуют ограничения для транспорта, владельцы которого должны передвигаться с осторожностью, поскольку под колеса могут попасть сразу сотни морских обитателей.











































