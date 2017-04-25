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Кубу заполонили крабы

26.04.2017 09:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Каждый год в апреле на Кубе наступает «сезон крабов» — первый этап миграции красного краба, когда особи женского и мужского пола встречаются вместе. Во время второго этапа миграции они спариваются, и завершается это ежегодное природное событие третьим этапом — походом самок красного краба к морю, чтобы отложить икру и вернуться назад в лес. Это настоящее природное шоу, каждый год привлекающее множество туристов. Миллионы красных, пурпурных и алых крабов покидают свои пещеры и неспешно направляются к морю. Дороги Национального парка Гуанаакабибес на Кубе выглядят как огромный движущийся алый ковер. На время миграции крабов на полуострове действуют ограничения для транспорта, владельцы которого должны передвигаться с осторожностью, поскольку под колеса могут попасть сразу сотни морских обитателей.












 
 
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Каждый год в апреле на Кубе наступает "сезон крабов" - первый этап миграции красного краба, когда особи женского и мужского пола встречаются вместе. Миллионы...

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