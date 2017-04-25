﻿ Новый "Форсаж" две недели возглавляет белорусский прокат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый "Форсаж" две недели возглавляет белорусский прокат

26.04.2017 10:53 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Американский боевик "Форсаж 8" возглавил белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Данные минской сети кинотеатров — о предыдущей неделе до 23 апреля включительно. Информацию о прошедших выходных в понедельник и вторник в сети предоставят по окончании недели.

Так, за неделю с 17 по 23 апреля только в госкинотеатрах Минска "Форсаж 8" посмотрели почти 48 тысяч зрителей, которые принесли картине более 136 тысяч рублей. Боевик возглавляет кинопрокат две недели подряд.

На втором месте по сборам — российская комедия "Кухня. Последняя битва", которую посмотрели 11,5 тысяч рублей. Сборы ленты составили 58,8 тысяч рублей. Третье место — у российского фильма о покорении космоса "Время первых", на который сходили около девяти тысяч людей, а сборы составили 25,5 тысяч рублей.

Четвертое место по сборам занимает картина "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" (24,6 тыс. рублей), пятое — "Уйти красиво" (7 тыс. рублей).

Несмотря на нейтральные и негативные отзывы, в мире "Форсаж 8" заработал более 970 миллионов долларов и в ближайшее время очевидно перешагнет отметку в миллиард.

В четверг, 27 апреля, в белорусский прокат выйдет несколько громких фильмов: "Секретный агент" с Орландо Блумом, "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном, мультфильм "Рок-дог" и боевик "Перестрелка".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опередить американский боевик по кассовым сборам не смогла и популярная российская комедия "Кухня".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Кубу заполонили крабы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика