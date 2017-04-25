МИНСК, 26 апр — Sputnik. Американский боевик "Форсаж 8" возглавил белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Данные минской сети кинотеатров — о предыдущей неделе до 23 апреля включительно. Информацию о прошедших выходных в понедельник и вторник в сети предоставят по окончании недели.

Так, за неделю с 17 по 23 апреля только в госкинотеатрах Минска "Форсаж 8" посмотрели почти 48 тысяч зрителей, которые принесли картине более 136 тысяч рублей. Боевик возглавляет кинопрокат две недели подряд.

На втором месте по сборам — российская комедия "Кухня. Последняя битва", которую посмотрели 11,5 тысяч рублей. Сборы ленты составили 58,8 тысяч рублей. Третье место — у российского фильма о покорении космоса "Время первых", на который сходили около девяти тысяч людей, а сборы составили 25,5 тысяч рублей.

Четвертое место по сборам занимает картина "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" (24,6 тыс. рублей), пятое — "Уйти красиво" (7 тыс. рублей).

Несмотря на нейтральные и негативные отзывы, в мире "Форсаж 8" заработал более 970 миллионов долларов и в ближайшее время очевидно перешагнет отметку в миллиард.

В четверг, 27 апреля, в белорусский прокат выйдет несколько громких фильмов: "Секретный агент" с Орландо Блумом, "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном, мультфильм "Рок-дог" и боевик "Перестрелка".