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«Старые песни о главном»

26.04.2017 — Новости Культуры | Слава працы (Копыль)  
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Под таким названием в Грозовском сельском Доме культуры прошло мероприятие для людей пенсионного возраста.


Участники ретро-посиделок

Для посетителей были исполнены старые народные песни, проведены викторины «Старые, добрые фильмы» и «Исполнители народной песни». Все прошло в дружеской, позитивной атмосфере. За чаепитием вспоминали песни прошлых лет. Жительница д. Конюхи Нина Тимофеевна Нетребина, покорившая всех своими вокальными данными, исполнила неизвестные казачьи песни.

Мероприятие прошло совместно с Грозовской сельской биб-лиотекой при поддержке филиала «Грозово» УП «Приортранс-Агро» и ГУ «Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения». Помощь в проведении оказали председатель профкома хозяйства Людмила Антоновна Линник, специалист по идеологической работе Денис Сергеевич Кабычкин, секретарь приемной Валентина Ивановна Цвирко и инспектор по основной деятельности Копыльского ТЦСОН Алена Леонидовна Лабацевич.

Евгения ЛЕУС,

художественный руководитель Грозовского СДК

 
 
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Под таким названием в Грозовском сельском Доме культуры прошло мероприятие для людей пенсионного возраста. Для посетителей были исполнены старые народные песни,...

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