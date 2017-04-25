Под таким названием в Грозовском сельском Доме культуры прошло мероприятие для людей пенсионного возраста.





Для посетителей были исполнены старые народные песни, проведены викторины «Старые, добрые фильмы» и «Исполнители народной песни». Все прошло в дружеской, позитивной атмосфере. За чаепитием вспоминали песни прошлых лет. Жительница д. Конюхи Нина Тимофеевна Нетребина, покорившая всех своими вокальными данными, исполнила неизвестные казачьи песни.

Мероприятие прошло совместно с Грозовской сельской биб-лиотекой при поддержке филиала «Грозово» УП «Приортранс-Агро» и ГУ «Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения». Помощь в проведении оказали председатель профкома хозяйства Людмила Антоновна Линник, специалист по идеологической работе Денис Сергеевич Кабычкин, секретарь приемной Валентина Ивановна Цвирко и инспектор по основной деятельности Копыльского ТЦСОН Алена Леонидовна Лабацевич.

Евгения ЛЕУС,

художественный руководитель Грозовского СДК