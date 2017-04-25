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Мужчина попытался усадить перед камерой 10 котят. Ничего не вышло
26.04.2017 11:12 — Новости Культуры | Tut.by
Москвич Евгений Мишуков, который разводит котят на продажу, решил усадить своих питомцев перед камерой. Но он не учел, что кошек 10, а рук у него всего две. И пока мужчина ловил одних котят, другие успевали отползти в сторону.
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Москвич Евгений Мишуков, который разводит котят на продажу, решил усадить своих питомцев перед камерой. Но он не учел, что кошек 10, а рук у него всего две. И пока...
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