﻿ Мужчина попытался усадить перед камерой 10 котят. Ничего не вышло. 21.by
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Мужчина попытался усадить перед камерой 10 котят. Ничего не вышло

26.04.2017 11:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Москвич Евгений Мишуков, который разводит котят на продажу, решил усадить своих питомцев перед камерой. Но он не учел, что кошек 10, а рук у него всего две. И пока мужчина ловил одних котят, другие успевали отползти в сторону.

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Москвич Евгений Мишуков, который разводит котят на продажу, решил усадить своих питомцев перед камерой. Но он не учел, что кошек 10, а рук у него всего две. И пока...

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