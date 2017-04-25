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Грабитель залез в магазин через дыру в потолке, но не смог выбраться обратно
26.04.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by
Отделение полиции из Нового Орлеана (штат Луизиана, США)
Планы вора нарушила сигнализация, сработавшая в самый неподходящий момент. Пытаясь выбраться из помещения, вор сначала запутался в веревке, по которой спустился в магазин, и поскользнулся. Затем он искал другой выход, потом снова пытался подняться по веревке. В конце концов мужчина нашел запасной выход из магазина и убежал, так ничего не украв.
Полиция объявила неудачливого вора в розыск.
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Отделение полиции из Нового Орлеана (штат Луизиана, США) опубликовало на YouTube видео о комичном ограблении. Неизвестный мужчина ночью проник в магазин одежды через...
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