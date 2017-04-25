Сотрудники Копыльского районного краеведческого музея приняли участие в работе четырехдневного семинара «Толерантность – уроки Холокоста», который проходил в Минске.





Организаторами мероприятия выступили Евроазиатский еврейский конгресс (ЕАЕК) совместно с Украинским центром изучения истории Холокоста, Белорусским общественным объединением «Холокост» при поддержке Комиссии по еврейским материальным искам к Германии («Клеймс Конференс»).

История Копыльщины неразрывно связана с историей еврейского народа. Это родина классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима. Здесь родились заслуженный художник РСФСР Петр Розин и Герой Социалистического Труда Александр Нахманович. Первый колхоз, который действовал на территории нашего района, это был колхоз Шульмана. Позднее, в годы Великой Отечественной войны, в копыльских лесах сражался партизанский отряд Льва Гильчика. И это далеко не все фрагменты истории, вошедшие в презентацию, которую представляли сотрудники музея на семинаре. «Сохранение памяти о жертвах Холокоста в Копыле» — так звучит ее название.

— Наша презентация похожа на фильм, в котором речь идет об истории еврейского населения Копыльщины, — рассказывает директор музея Валентина Шуракова, — о тех его представителях, которые внесли огромный вклад в мировую культуру. Это рассказ и об архитектуре города конца XIX века, и о трагедии этого древнего народа в годы Великой Отечественной войны. Работа над данной темой позволила не только собрать богатый исторический материал, но и реализовать его как проект, который мы представили на ІІІ Музейном форуме в Могилеве, с которым стали победителями и в областном конкурсе «Творческий Олимп Минщины». Считаю, что такие мероприятия, как данный семинар, дают возможность не только узнавать что-то новое, но, главное, здесь мы можем заявить о себе на международном уровне. А это, в свою очередь, откроет наш район для туристов из зарубежья. И сама жизнь подскажет, какое развитие получит проект далее, — уверена Валентина Шуракова.

Диана ТКАЧЕНКО