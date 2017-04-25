﻿ Быть первой леди: Меланья Трамп отмечает день рождения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Быть первой леди: Меланья Трамп отмечает день рождения

26.04.2017 14:07 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывшая фотомодель из Словении, супруга миллиардера и 45-го президента США Меланья Трамп сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет. Со своим супругом Дональдом они познакомились в 1998 году на вечеринке, их отношения широко освещались в СМИ. В январе 2005 года пара сыграла свадьбу, а через 12 лет и один день — переехала в Белый дом. TUT.BY предлагает посмотреть на будни первой леди Америки.


Первая леди Меланья Трамп читает детям книгу во время праздничного мероприятия в честь Пасхи — традиционного катания пасхальных яиц на лужайке у Белого дома. Вашингтон, 17 апреля 2017 года. Фото: Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент Дональд Трамп, первая леди Меланья и их сын Баррон идут к борту Marine One в Белом Доме. Вашингтон, 17 марта 2017 года. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Чета Трампов прибыла на встречу в рамках тура «Сделаем Америку снова великой». Международный аэропорт Орландо — Мельбурн, США, 19 февраля 2017 года.

45-й президент США танцует с первой леди на балу по случаю инаугурации. Вашингтон, 21 января 2017 года. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Мелания Трамп в Уэст-Палм-Бич, 3 февраля 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters

Первая леди приветствует публику перед выступлением Дональда Трампа. Вашингтон, 1 марта 2017 года

Меланья Трамп во время праздничного мероприятия по случаю 60-летия Красного Креста. Палм-Бич, США, 4 февраля 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters

Мелания и Дональд Трамп во время торжественного ланча в ротонде Капитолия в день инаугурации. Вашингтон, 21 января 2017 года. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Мелания и Дональд Трамп обедают с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой Акиэ в Палм-Бич, США, 10 февраля 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд и Мелания Трамп позируют для фотографии с королем Иордании Абдуллой и королевой Ранией в Овальном кабинете Белого дома, 5 апреля 2017 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Меланья Трамп поправляет галстук сыну Баррону во время инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон, США, 21 января 2017 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мелания Трамп идет на церемонию инаугурации в Капитолии, Вашингтон, США, 21 января 2017 года. Фото: Win McNamee / Pool / Reuters
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая фотомодель из Словении, супруга миллиардера и 45-го президента США Меланья Трамп сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Грабитель залез в магазин через дыру в потолке, но не смог выбраться обратно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика