Быть первой леди: Меланья Трамп отмечает день рождения
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Бывшая фотомодель из Словении, супруга миллиардера и 45-го президента США Меланья Трамп сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет. Со своим супругом Дональдом они познакомились в 1998 году на вечеринке, их отношения широко освещались в СМИ. В январе 2005 года пара сыграла свадьбу, а через 12 лет и один день — переехала в Белый дом. TUT.BY предлагает посмотреть на будни первой леди Америки. Первая леди Меланья Трамп читает детям книгу во время праздничного мероприятия в честь Пасхи — традиционного катания пасхальных яиц на лужайке у Белого дома. Вашингтон, 17 апреля 2017 года. Фото: Фото: Joshua Roberts / Reuters Президент Дональд Трамп, первая леди Меланья и их сын Баррон идут к борту Marine One в Белом Доме. Вашингтон, 17 марта 2017 года. Фото: Joshua Roberts / Reuters Чета Трампов прибыла на встречу в рамках тура «Сделаем Америку снова великой». Международный аэропорт Орландо — Мельбурн, США, 19 февраля 2017 года. 45-й президент США танцует с первой леди на балу по случаю инаугурации. Вашингтон, 21 января 2017 года. Фото: Jonathan Ernst / Reuters Мелания Трамп в Уэст-Палм-Бич, 3 февраля 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters Первая леди приветствует публику перед выступлением Дональда Трампа. Вашингтон, 1 марта 2017 года Меланья Трамп во время праздничного мероприятия по случаю 60-летия Красного Креста. Палм-Бич, США, 4 февраля 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters Мелания и Дональд Трамп во время торжественного ланча в ротонде Капитолия в день инаугурации. Вашингтон, 21 января 2017 года. Фото: Yuri Gripas / Reuters Мелания и Дональд Трамп обедают с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой Акиэ в Палм-Бич, США, 10 февраля 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд и Мелания Трамп позируют для фотографии с королем Иордании Абдуллой и королевой Ранией в Овальном кабинете Белого дома, 5 апреля 2017 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters Меланья Трамп поправляет галстук сыну Баррону во время инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон, США, 21 января 2017 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Мелания Трамп идет на церемонию инаугурации в Капитолии, Вашингтон, США, 21 января 2017 года. Фото: Win McNamee / Pool / Reuters
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Бывшая фотомодель из Словении, супруга миллиардера и 45-го президента США Меланья Трамп сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет.
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