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Победительница "Евровидения-2016" Джамала вышла замуж
26.04.2017 15:55 — Новости Культуры | Tut.by
Певица Джамала, победившая в 2016 году на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», вышла замуж. Об этом
Избранником 33-летней Сусанны Джамаладиновой (Джамала — это ее псевдоним) стал 25-летний Бекир Сулейманов. Праздник прошел в Исламском культурном центре Киева в национальных традициях.
Джамала
Благодаря победе Джамалы на «Евровидении» Украина получила право на проведение этого конкурса в 2017 году. Полуфиналы соревнования состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.
Кстати, выступлением певицы скоро смогут насладиться и белорусы: Джамала стала первым хедлайнером
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Победительница международного музыкального конкурса "Евровидение-2016" Сусанна Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, вышла замуж. Об этом сообщает...
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