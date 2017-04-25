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Победительница "Евровидения-2016" Джамала вышла замуж

26.04.2017 15:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Певица Джамала, победившая в 2016 году на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», вышла замуж. Об этом сообщил телеканал ТСН.


Фото: Reuters

Избранником 33-летней Сусанны Джамаладиновой (Джамала — это ее псевдоним) стал 25-летний Бекир Сулейманов. Праздник прошел в Исламском культурном центре Киева в национальных традициях.

Джамала заняла первое место в финале «Евровидения» с песней «1944», которая рассказывает о депортации крымских татар. Вскоре после этого президент Петр Порошенко присвоил певице звание народной артистки Украины.

Благодаря победе Джамалы на «Евровидении» Украина получила право на проведение этого конкурса в 2017 году. Полуфиналы соревнования состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

Кстати, выступлением певицы скоро смогут насладиться и белорусы: Джамала стала первым хедлайнером Mirum Music Festival, который пройдет у стен Мирского замка 19 августа 2017 года.

 
 
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Победительница международного музыкального конкурса "Евровидение-2016" Сусанна Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, вышла замуж. Об этом сообщает...

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