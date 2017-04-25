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Ем траву, валяюсь в грязи. Единственный живой белый носорог пытается решить проблему с потомством

26.04.2017 17:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Tinder появился самый оригинальный профиль одинокого парня, желающего познакомиться. Это аккаунт единственного самца северного белого носорога, живущего в мире. Так зоозащитники пытаются решить проблему размножения вида, находящегося на грани вымирания. Правда, в Tinder для самца ищут не знакомую (они вроде есть), а деньги, чтобы обеспечить ему потомство.

Разработчики приложения для знакомств Tinder совместно с зоозащитниками из Кении завели в сервисе знакомств страничку для носорога, пишет The Huffington Post. Единственный живой самец северного белого носорога Судан теперь значится пользователем Tinder и виден как мужчинам, так и женщинам из 140 стран мира, которые ищут себе половинку. Носорог честно указывает свой рост и вес, рассказывает, что ему нравится есть траву и валяться в грязи, и называет себя единственным в своем роде, что, в отличие от заявлений многих людей, правда.

«Другого такого нет. Нет, серьезно, я последний самец северного белого носорога на планете. Не хотелось бы забегать вперед, но судьба моего вида в буквальном смысле зависит от меня. Я отлично переношу тяготы. Люблю есть траву и отдыхать, валяясь в грязи. Никаких проблем. Мой рост — метр восемьдесят, а вес — 2267 килограммов, если это имеет значение», — пишут зоозащитники от имени своего друга.

Конечно же Судану не нужно искать знакомых среди людей, но зоозащитники рассчитывают, что люди помогут ему обрести потомство, и именно поэтому обратились за помощью к сервису, который помогает создавать семьи. Если кому-то из пользователей понравится носорог и он решит свайпнуть вправо, вместо отметки о «совпадении» ему предоставится возможность сделать пожертвование. На собранные таким образом деньги зоозащитники планируют провести операцию по экстракорпоральному оплодотворению (оплодотворение в пробирке), потому что Судан слишком стар для того, чтобы завести потомство естественным путем.


Белый носорог. Фото: pixabay.com

В мире осталось всего три живых особи северного белого носорога — Судан и две самки (Наджин и Фату), но из-за старости Судан уже не может победить самку в драке, а без этого та откажется с ним спариваться. Поэтому зоологи решили прибегнуть к ЭКО, но это очень дорогостоящая операция: для ее проведения требуется как минимум 9 миллионов долларов. Сейчас Судан находится под круглосуточной охраной — даже в то время, когда весь мир знает, что он остался единственным самцом своего вида, на него могут напасть браконьеры, убившие многих из его сородичей (в 1960 году в дикой природе жили более 2 тысяч белых северных носорогов, но из-за браконьеров их число к 1984 году сократилось до 15 особей).

 
Теги: знакомства
 
 
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В Tinder появился самый оригинальный профиль одинокого парня, желающего познакомиться. Это аккаунт единственного самца северного белого носорога, живущего в мире....

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