Два деревянных конька, которым более ста лет, хранятся в музее народного быта и ремесел в национальном парке "Беловежская пуща".

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Раритетные экспонаты принадлежали разным хозяевам и были найдены четыре года назад во время этнографической экспедиции. Клюшки наши предки делали из можжевельника, шайбу — из твердых пород дерева. Один конек был передан Федерации хоккея Беларуси.

Ольга Владимирова, ведущий специалист Федерации хоккея Беларуси:

«Беларусь совместно с Латвией подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. И вот этот замечательный экземпляр, конек, который свидетельствует о том, что уже в 17 веке в Беларуси не просто катались на коньках, но и играли в хоккей, мы покажем всему миру».

Увидеть предка современных коньков смогут участники конгресса Международной федерации хоккея, который 19 мая пройдет в Кельне. Тогда и станет известно место проведения турнира 2021 года.