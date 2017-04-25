

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич написала замечательную книгу “У войны не женское лицо”. А какое оно у Чернобыльской катастрофы, обрушившейся на нашу землю в 1986 году? Ответ на вопрос не такой уж и очевидный, как кажется. Демографы утверждают: если бы не эта трагедия, в нашей республике проживало бы не 9,5, а 15 миллионов человек. Самую высокую цену взбесившемуся атому, как представляется, заплатили белорусские женщины.

Моя сестра, Людмила Филипповна Жулего (в девичестве Шашалевич) провела свое детство и юность в Толочине. Закончила Белорусский государственный институт народного хозяйства, трудилась в Гомельской области на хозяйственной, советской, партийной работе. В 1988 году ее, совсем еще молодую женщину, назначили первым секретарем Мозырского райкома Коммунистической партии Белоруссии. Кто помнит то время, знает, какая это была ответственность. Но и честь. КПСС умела подбирать и готовить кадры для народного хозяйства республики.

Твердый характер был с детства ее отличительным качеством — что в учебе, что в спорте, что в общественной деятельности. Всякое дело умела до конца доводить. Наверное, потому и стала крупным руководителем, полностью подчинив себя службе. Муж, бывало, шутил, мол, чтобы встретиться, скоро на прием к тебе буду записываться. Вечно в делах, в разъездах, вечно с людьми. В багажнике служебной машины у нее лежали резиновые сапоги. Состояние дел на производстве курировала лично. Приезжает как-то домой, сама едва на ногах стоит от усталости, но довольная и веселая.

— После работы на ферму заехала, — говорит. — Пригласили девчата на день рождения. Как таким людям откажешь…

К слову, со всеми доярками в районе была лично знакома, авторитетом у них пользовалась непререкаемым.

Судьба или Божий перст, не знаю, бросила ее в самое пекло Чернобыля. 1 апреля 1986 года ее назначили председателем Ветковского райисполкома Гомельской области, а уже через месяц она, едва приняв новую должность, организует у себя в регионе спасательные работы. В качестве начальника штаба гражданской обороны района принимает и расселяет в домах отдыха, санаториях, школах, клубах массы беженцев, оказавшихся в зоне радиоактивного заражения. Распределяет команды ликвидаторов, технику, военнослужащих, организует снабжение, питание, обеспечение бытовых потребностей тысяч людей. Спустя годы мы не раз вспоминали об этих событиях. Конечно, лиха хватило и в нашем районе. Были и у нас свои переселенцы, беженцы, проблемы с радиоактивным заражением местности. Но то, что творилось у них… Людмила говорила, что по накалу страстей, горю людскому это была война. Война с врагом невидимым, коварным и беспощадным. Война, наложившая зловещий отпечаток на судьбы тысяч людей.

— Что для тебя было самым тяжелым в те дни? — как-то спросил я ее.

— Наверное, успокаивать женщин, — подумав, ответила мне она. — Никогда не забыть мне их отрешенность, потерянность, отчаяние, плач. Да какой там плач! Многие из них не плакали, а жутко причитали, словно прощались с покойником. Дети с ужасом смотрели на матерей и сами заходились в истерике. Людей можно было понять: в одночасье они лишились всего — дома, работы, семьи, здоровья…

Но на этом испытания для нее не закончились. Через несколько дней из города к ним пришли колонны автобусов. И поступил новый приказ: переселенцев немедленно загрузить и отправить в глубь Беларуси. В области сложились трагические обстоятельства. На Гомель чернобыльский ветер понес радиоактивные облака.

— Это были лютые дни, — говорила Людмила. — Спасая областной центр от катастрофы, обком партии решил посадить облако в нашем районе. В дело вступила военная авиация. А мы… Мы с помощью военных чуть ли не силком запихивали людей в автобусы и опять отправляли их куда-то в неизвестность. Если бы ты видел, как они смотрели при этом на нас…

— А сами?

— А что сами? — пожала плечами она мне в ответ. — Мы как государевы люди остались там, где приказано, приступив к борьбе с этим радиоактивным “подарком”, засыпавшим район атомным пеплом. Кстати, работали тогда рядом с нами и ликвидаторы из нашего родного Толочина. То-то было радости опереться на помощь и поддержку своих земляков. Я интересовалась потом их судьбой. Мало кто долго прожил…

— Ничего не понимаю, — разводил я руками, — переселенцев отправили, а своих на месте оставили? Где логика?

— Сам погибай, а товарища выручай, — улыбнулась сестра. — Люди доверились нам, их нужно было спасти в первую очередь. Это первое. А второе заключается в том, что вопрос этот, действительно, вскоре встал в области достаточно остро. Специалисты войск химзащиты страны обследовали район и сделали вывод: население нужно немедленно эвакуировать. Но прибыли представители партии, пересчитали все по своей методике и вынесли противоположный вердикт — населению ничто не грозит. А чтобы люди меньше боялись, изъяли у них японские дозиметры и вручили отечественные, более грубые. Вот и весь сказ про нашу эвакуацию…

Полтора года проработала моя сестра в этой должности. А через несколько лет с ней случилась беда. Врачи поставили страшный диагноз — онкологическое заболевание. Она лечилась, продолжая много и напряженно работать, держалась мужественно и достойно, не теряла надежды. Но болезнь прогрессировала.

…Последний раз мы с братом навестили ее в Гомельском онкологическом диспансере. Чувствовала она тогда себя очень плохо, и в свидании нам отказали. Тогда мы тайком пробрались к ней по черному ходу. По коридорам крались, как разбойники, заглядывая во все палаты подряд. И с удивлением всюду видели одну и ту же картину — молодых красивых женщин и девушек.

— Откуда их столько у вас? — спросили тогда мы сестру.

— Оттуда, — кратко ответила она нам и отвернулась к окну, пряча полные слез глаза. — Если даже и выживут, матерями не станут.

Трагедия нашего народа в устах умирающей женщины уложилась всего в несколько слов. Как приговор, как вечное проклятие ядерной катастрофе, ставшей причиной трагедии для миллионов людей.

Владимир ШАШАЛЕВИЧ.

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